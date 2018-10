Fiscal José Domingo Pérez denunció que intentaron forzar cerradura de su casa | VIDEO | FOTOS

El fiscal anticorrupción José Domingo Pérez denunció que varios desconocidos intentaron forzar la chapa de la puerta de su vivienda durante horas de la tarde cuando su esposa y su mejor hijo se encontraban dentro.

José Domingo Pérez indicó que la situación le causa "preocupación" dado que desconoce cuál fue el objetivo final puesto que no llegó a entrar nadie a su hogar.

"Se hizo pública la dirección de mi vivienda en redes sociales ante los sucesos que se han venido dando en estos días. (Por ello) los mensajes, los ataques de los que he sido víctima. Hoy me di con esta sorpresa en mi vivienda.", declaró José Domingo Pérez.

Asimismo, José Domingo Pérez resaltó que su familia no cuenta con la seguridad necesaria pese al reiterado pedido hecho a los fuerzas del orden público.

"Me toca cumplir mi labor, mi misión como fiscal en lo que corresponde y entiendo que las demás autoridades, en este caso el Ministerio del Interior, (deben) poder tomar las acciones necesarias precisamente para que me permitan desarrollar mi labor de una manera regular. Es lo único que solicito. Que no solo se pueda resguardar mi tranquilidad sino también la de familia", afirmó José Domingo Pérez.

El fiscal anticorrupción José Domingo Pérezsolicitó prisión preventiva contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y otras once personas por 36 meses en la tarde del viernes.