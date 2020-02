El fiscal supremo Tomás Gálvez calificó de “loras” a las periodistas Perla Berríos y Carla Harada, luego de ser cuestionado por sus audios con el ex juez supremo César Hinostroza.

"Ustedes me calumnian. Lo hacen suavecito. Estoy siendo investigado por invenciones de Pablo Sánchez que ustedes repiten como loras", dijo en Radio Nacional.

Reiteró que trabajó con César Hinostroza por un año en la Academia Nacional de la Magistratura y que el audio donde le pide al exjuez supremo que ayude al fiscal anticorrupción Walther Delgado era para darle “un consejo”.

"Yo puedo llamar a quien se me da la gana, yo lo estaba llamando para que apoye a un amigo que estaba en estado de depresión, dándole un consejo [a Walter Delgado]. [César Hinostroza] era mi amigo y también de Walter Delgado", subrayó.

La entrevista pasó por momentos tensos por la actitud de Gálvez Villegas. "Yo llamo a quien me dé la gana. Lo estoy llamando en calidad de amigo para que le dé un consejo a Walther [Delgado]. ¿Es difícil entender eso?", dijo ofuscado.

Ante ello, Perla Berríos y Carla Harada le pidieron mantener la calma. “Guardemos los respetos y la forma”, le señalaron. Sin embargo, el fiscal supremo continuó con sus reacciones.

“Mujer, ¿hablo quechua? ¿No estás entendiendo?”, le dijo a Carla Harada cuando ella le cuestionó sobre la elección de Pedro Chávarry como fiscal de la Nación, a mediados del 2018. “No me hable mal”, le respondió la periodista.

Tomás Gálvez también aprovechó su última intervención para arremeter contra las periodistas, a quienes acusó de “encubrir” a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, miembros del Equipo Especial del caso Lava Jato.

“Me llaman para preguntarme una cosa, pero encubren a los fiscales y me preguntan otra cosa para atacarme. Creo que esa es una deslealtad y una forma cómo ustedes expresan su postura a favor de Odebrecht, porque quien toca a Odebrecht para ustedes es corrupto. Dejo mi postura bien clara ante la ciudadanía, porque no me interesa lo que piensan ustedes. Ustedes, el sector de la prensa mediática, son los que han encubierto a Odebrecht y a estos fiscales. y han llevado al país al estado en que está”, sentenció.