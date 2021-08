Durante una entrevista radial, la congresista Flor Pablo aseguró que su agrupación política, el Partido Morado, se siente engañada por el presidente Pedro Castillo, ya que antes de asumir les prometió moderación, tender puentes hacia el centro y priorizar la lucha contra la pandemia. No obstante, al designar como premier a Guido Bellido, investigado por apología el terrorismo, no cumplió con su palabra.

Reveló que Castillo en una conversación directa, cuando los tres legisladores del Partido Morado decidieron conformar una lista para la Mesa Directiva del Congreso, junto a Perú Libre, les dio su palabra de ánimo de moderación. “Ese compromiso no corresponde ahora con las designaciones tras el mensaje a la Nación del 28 de julio”, manifestó de forma tajante.

Pablo agregó lo siguiente: “El mensaje fue de tender puentes, de que este iba a ser un gobierno para todos, que se iba a buscar la concertación, y al día siguiente nos ponen a un premier que polariza, con denuncias de apología a Sendero Luminoso, con una posición radical que no genera estabilidad en el país, no sentimos efectivamente engañados y tenemos que levantar esa voz de alerta y alarma y hacer el control político”.

Sostuvo que el Gabinete Bellido no genera confianza y no apoya a ese discurso de moderación planteado por el jefe de Estado, por lo que invocó al presidente Castillo a revisar la conformación de su Consejo de Ministros para nombrar a otro premier.

SIN IDONEIDAD

Asimismo, Pablo dijo que resulta lamentable la conformación del Gabinete Bellido, por cuanto algunos ministros no tienen la idoneidad para asumir el cargo. Puso como ejemplo el caso del titular del Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, quien reporta papeletas.

“Lo que están haciendo en este momento es que prime el criterio partidario y no está mal que pongan a personas y líderes de su partido, pero que tengan la competencia y la idoneidad ética para asumir estos cargos… Es lamentable que pongan a un gabinete que no corresponde al momento de emergencia, ni ningún momento país. El estado no tiene que ser el botín, el Estado tiene que ser ese lugar donde van definitivamente los profesionales más competentes. En todas las regiones del país hay funcionarios públicos que podrían desempeñar estos cargos públicos con mucho profesionalismo y decencia”, acotó.

Anunció que desde el Congreso cumplirán su rol político y que su bancada esperará, en primer lugar, que haya una actitud de enmienda del gobierno. “No podemos polarizar el país poniendo personas que no cumplen las características que necesita en este momento de emergencia”, puntualizó. (Con información de RPP)