El presidente de la República, Francisco Sagasti, respondió a Keiko Fujimori y aseguró que nunca afirmó que el “partido”, en alusión al proceso electoral de la segunda vuelta, ya había terminado. En ese sentido, recordó que todavía están esperando que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclame al ganador, por lo que el Gobierno no puede tomar ninguna acción.

“En ningún momento dije que el partido se había acabado. Hablé de deportes en general. Si quieren seguir con la metáfora futbolística, ya se acabó el tiempo regular, se acabó el tiempo suplementario y ahora estamos en la etapa de penales. Que cada uno saque sus conclusiones sobre qué tan efectivos son estos penales”, señaló Francisco Sagasti.

Francisco Sagasti respondió a Keiko Fujimori y sus críticas. (Canal N)

El mandatario se refirió así a las declaraciones de la candidata de Fuerza Popular, quien lo criticó por no haber atendido el pedido de su partido para solicitar una auditoría a las elecciones a la Organización de Estados Americanos (OEA).

“No señor presidente, este partido todavía no ha concluido y no hay un resultado. No queremos cambios de reglas, como usted ha dicho, queremos que se respeten las reglas”, señaló Keiko Fujimori.

Keiko Fujimori cuestionó a Francisco Sagasti en un evento público (Twitter: Keiko Fujimori)

Al respecto, Francisco Sagasti reiteró que el Gobierno debe mantener su neutralidad y no interferir en el proceso electoral.

“El gobierno no puede interferir, el Ejecutivo no puede adelantarse ni tomar decisión porque estaríamos interfiriendo de una manera ilegal con la facultad exclusiva de los organismos electorales, particularmente del Jurado Nacional de Elecciones”, señaló el presidente.

A pesar de esta espera de los resultados oficiales y la proclamación del ganador de la segunda vuelta, Francisco Sagasti aseguró que el Gobierno ha empezado a recabar toda la información para entregar a los próximos funcionarios, labor iniciada desde fines del mes de junio.





Franciso Sagasti sobre elección del Tribunal Constitucional

En otro momento, Francisco Sagasti respondió sobre la polémica que ha surgido entre el Congreso de la República y el Poder Judicial, ya que el primero ha decidido por mayoría no acatar una resolución judicial que ordena suspender provisionalmente la elección de nuevos miembros del Tribunal Constitucional.

“En respeto a la autonomía e independencia de poderes, no tenemos nada que decir en el Poder Ejecutivo. Son prerrogativas que tienen el Congreso y son atribuciones del Poder Judicial. En ese tema no emitimos opinión, no queremos interferir [...] En un tema que los dos poderes del Estado, Poder Legislativo y Poder Judicial, tendrán que proseguir y avanzar de acuerdo a sus prerrogativas”, indicó.