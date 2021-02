El presidente Francisco Sagasti aseguró este miércoles que no entiende ”lo que pasó en la mente” de la exministra de Salud Pilar Mazzetti para mentir con respecto a su vacunación contra el COVID-19 de forma irregular. Reveló que ha conversado al respecto con psicólogos y dijo sentirse “totalmente decepcionado” de la extitular del Ministerio de Salud.

“¿Cómo se imagina usted que me siento? [por lo ocurrido con Pilar Mazzetti] estoy totalmente decepcionado, molesto y francamente no alcanzo a comprender esto. He conversado con mis amigos psicoanalistas, psicólogos sociales para entender un comportamiento de esa naturaleza y realmente todavía no he logrado hacerlo”, sostuvo en una entrevista con CNN.

“Quizás, cuando me calme un poco más y tenga un poco más de serenidad podré empezar a pensar y a entender exactamente qué fue lo que pasó en la mente de una persona para hacer este tipo de situación”, señaló.

El mandatario aseveró que “en ningún momento pasó por su mente” vacunarse en secreto y dijo haber desconocido que se estaban llevando a cabo vacunaciones de manera irregular. Indicó que la justicia “ajustará las cuentas con quien tenga que ajustarlas”, respecto a los funcionarios vacunados en secreto.

En esa línea, Sagasti explicó que su objetivo es enfocarse “en asegurar que los vacunadores que están trabajando sin descanso lo sigan haciendo”.

