El presidente de la República, Francisco Sagasti, aseguró que desde el Ejecutivo respetan las decisiones que toma el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en el actual proceso electoral para la contienda que se realizará el domingo 11 de abril. Esto, sin precisar si es que respalda o no las acciones que están tomando en el proceso.

“Nosotros respetamos. El JNE tiene su total y absoluta independencia. No le corresponde al presidente de la República emitir juicios de valor en medio de un proceso electoral sobre el comportamiento de las autoridades electorales. Como presidente tengo que ser el primero en respetar la neutralidad”, aseguró en una entrevista a ‘Cuarto Poder’.

El mandatario evitó señalar si es que respaldaba o no las decisiones que se están tomando desde el JNE, el cual está en proceso de evaluar tachas y exclusiones de determinadas candidaturas a la presidencia, al Congreso y al Parlamento Andino.

“Respeto lo que está haciendo el JNE. No me corresponde respaldar o no, sino respetar y eso es lo que creo que tenemos que hacer entre las diferentes instancias del Estado y los poderes del Estado”, añadió.

En esa misma línea opinó sobre el Ministerio Público, en un contexto en el cual el equipo de fiscales a cargo del caso ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’ se ha visto afectado por la salida de Sandra Castro y Rocío Sánchez, quienes admitieron haberse reunido en el 2018 con el entonces presidente Martín Vizcarra para pedirle seguridad por las investigaciones que estaban realizando.

“Nuevamente, no me corresponde a mí evaluar el comportamiento de la fiscalía. Ellos son autónomos [...] El 28 de julio, o el 29, emitiré todas mis opiniones personales sobre lo que he visto. Pero mientras sea presidente, tengo que guardar lo que implica la majestad del cargo que ejerzo”, manifestó.