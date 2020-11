El actual presidente del Congreso, Francisco Sagasti, salió de la sede del Legislativo para saludar a los manifestantes que protestan en los exteriores de la avenida Abancay. El parlamentario morado hizo un pedido a los jóvenes para que recuperen la confianza en sus autoridades.

En un gesto con el que intentó demostrar su cercanía con los ciudadanos, el presidente del Congreso pidió a la ciudadanía que lo ayuden a construir una sociedad mejor en medio de la difícil crisis que afronta el país.

“Más que gesto son acciones, queremos recuperar la confianza del pueblo. A los jóvenes le pedimos que tengan esperanza, que vuelvan a confiar, que tengan la vocación de servicio y que con su esfuerzo y trabajo nos ayuden a conseguir una sociedad mejor”, dijo Francisco Sagasti tras su saludo a los protestantes.

Francisco Sagasti salió del Congreso y saludó a los manifestantes TROME

Asimismo, expresó su preocupación por la situación de los heridos y desaparecidos por las marchas que se realizaron, hace unos días, contra el expresidente Manuel Merino.

Momentos antes, brindó unas breves declaraciones a la prensa donde reconoció que las dificultades de esta crisis las ocasionaron los mismos parlamentarios por no llegar a un acuerdo en común.

“Los jóvenes que expresan su indignación, su frustración, es la misma que sentimos nosotros cuando vemos las enormes dificultades que a veces nosotros mismos las hemos creado por no trabajar en armonía, por no saber escuchar y por no tratar al otro por igual”, dijo Fernando Sagasti.

Esta Mesa Directiva la completan la primera vicepresidenta Mirtha Vásquez (Frente Amplio); el segundo vicepresidente Luis Roel Alva (Acción Popular); y la tercera vicepresidenta, Matilde Fernández Flores (Somos Perú).

Francisco Sagasti en los exteriores del Congreso saludando a los manifestantes. (Foto: Hugo Perez / @photo.gec)