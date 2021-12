El presidente Pedro Castillo y el exmandatario Francisco Sagasti se reunieron en Palacio de Gobierno la tarde del sábado 4 de diciembre. En medio de la incertidumbre, Sagasti rompió su silencio y dio detalles de este encuentro. Además, negó que le hayan ofrecido ser ministro de estado.

En comunicación con La República , Francisco Sagasti dejó en claro que en su reunión con Pedro Castillo no se habló de la vacancia y que le transmitió sus conocimientos entrono al manejo de crisis.

“ El Presidente no me pidió ninguna asesoría, ni me corresponde darla . Le conté como enfrentamos las crisis políticas en el gobierno que me tocó dirigir; por ejemplo, los intentos de censurar a Mesa Directiva del Congreso, con todas sus implicancias”, dijo Francisco Sagasti.

Francisco Sagasti precisó que el clima de incertidumbre le parece innecesario y dañino FOTOS; PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

CLIMA DE INCERTIDUMBRE INNCESARIO

Finalmente, Francisco Sagasti precisó que el clima de incertidumbre le parece innecesario y dañino, sin embargo, reconoce que proviene desde todos los ámbitos, incluidos la oposición y el gobierno de turno.

“Proviene de demasiadas fuentes: oposición, gobierno, sector privado, organizaciones de base, entre muchas otras, y sobre todo de extremistas políticos de derecha e izquierda que están tratando de sembrar el caos. La ciudadanía debe estar vigilante, no dejarse llevar por rumores y especulaciones, pensar siempre en el bien común, y rechazar todo atisbo de desprecio, resentimiento y mezquindad”, puntualizó.

