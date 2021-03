La última encuesta de Ipsos Perú reveló que la aprobación a la gestión del presidente Francisco Sagasti cayó nueve puntos porcentuales, ubicándose ahora en 29%. Lo mismo pasó con la premier Violeta Bermúdez que ahora cuenta con 19% de respaldo de los peruanos.

Al respecto, el politólogo Omar Awapara señaló que la caída de Sagasti y Bermúdez se encuentra relacionada a un problema de comunicación por parte del gobierno. Además de las consecuencias a causa de la pandemia del Covid-19.

“Tiene que ver con estos problemas de comunicación para transmitir ideas, deslindar acusaciones. Ha habido cierta oposición al gobierno que no ha sabido confrontar bien, tanto en el tema del ‘Vacunagate’ como la crisis sanitaria, el gran problema ha sido la comunicación”, señaló Awapara.

El experto agregó que en medio de la pandemia, ‘existen medidas que no se explican bien, no hay una estrategia clara frente a la embestida de la segunda ola (de la enfermedad)’.

MANEJO POLÍTICO

Por su parte, el analista político José Carlos Requena indicó que el bajón en la aprobación a Sagasti y Bermúdez se debería a un tema de gestión y el manejo político.

“Debe estar reflejándose todo lo que significó el escándalo de las vacunas, con una serie de aspectos que la población ve como pendiente y empiezan a pasar factura”, precisó.

Requena agregó: “No se ve una figuración política adecuada, incluso este enredo en torno a lo que dijo la excanciller (Elizabeth Astete) es parte de este mal manejo político. La primera ministra tiene un perfil discreto”.

‘DESPRECIO’

De otro lado, el congresista Daniel Olivares (Partido Morado) sostuvo que el gobierno de Sagasti tiene ‘un desprecio a la comunicación y eso le está costando puntos’.

“(¿Qué piensa de la manera en que se está defendiendo el gobierno?) A mí no me gusta. Como comunicador político no me gusta. Estoy convencido que las autoridades, los gobiernos, sean municipales, nacionales o congresales, tiene que comunicar todos los días”, dijo en el programa ‘No Hay Derecho’ de Ideeleradio.

Olivares también dijo: “Todos los días (un gobierno) tiene que decir qué cosa están haciendo, y aclarar la última mentira que ha dicho un rival y tiene que repetir (la aclaración) tantas veces sean necesarias. No es que sales en una entrevista en X medio y ya dijiste tu verdad y se acabó, porque eso lo ha visto una porción, mientras que los ‘fake news’ avanzan en una serie de canales. No es suficiente con decirlo una sola vez”.