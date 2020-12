Por: Óscar Torres

Solo tiene poco más de un mes en Palacio, pero está en la mira de la ciudadanía. La decepción de la población por no tener nada en cuanto a las vacunas ha movido el escenario político. Llegamos a Palacio de Gobierno para conversar con el presidente de la República, Francisco Sagasti , de 76 años. Limeño, ingeniero industrial, investigador, escritor, político y miembro del Partido Morado que lidera Julio Guzmán. Le preguntamos lo que el pueblo quiere saber.

Presidente Sagasti, Alan García me dijo una vez que los jefes de Estado no tenían vida privada. ¿Comparte esa opinión?

Hasta cierto punto sí, pero siempre hay que guardarse un resquicio de vida privada. No todo tiene que ser público.

Usted de la noche a la mañana y sin pensarlo llegó a Palacio de Gobierno. ¿Qué tanto ha cambiado su vida?

Muchísimo. Estoy trabajando mucho más que antes. Me queda poco tiempo para relajarme y, sobre todo, es una enorme responsabilidad.

¿Duerme en Palacio o en su casa?

La mayoría de las veces en mi casa, pero cuando tengo que hacer algo muy temprano, en Palacio.

Lamentablemente, en el Perú los presidentes terminan presos y hasta se suicidan. ¿Siente algún temor?

Ninguno. Yo creo que hay que hacer la revolución de que un presidente salga limpio de su mandato.

¿Por qué somos un país con políticos tan proclives a la corrupción?

Porque la gente decente no quiere meterse en política.

Con todo respeto, sus críticos dicen que usted está viviendo en ‘una burbuja’, como si estuviera ‘en la luna’. ¿Qué les respondería?

Que están totalmente equivocados.

¿Qué es lo más difícil de gobernar el Perú?

Lo más difícil es juntar voluntades tan distintas y sobrepasar el resentimiento y el recelo de unos contra otros.

Los presidentes, normalmente, tienen un grupo de asesores. ¿Quién es la persona en la que usted más confía en este momento?

En muchísimos. Tengo un equipo y el privilegio de no tener solo uno, sino una media docena de consejeros muy cercanos.

El pueblo está cansado de las mentiras de los gobernantes. ¿Por qué la gente debería creer en su palabra?

Porque digo siempre la verdad y hay que decirla totalmente con franqueza.

¿Es una persona adinerada?, ¿a cuánto asciende su patrimonio?

El patrimonio asciende a lo que he podido ahorrar durante 55 años de ejercicio profesional.

¿Cuánto es?

Debe estar alrededor del millón y medio, dos millones…

¿De soles?

¿Soles? Que no, un poco más, quizás de dólares.

La población está alarmada por la llegada de la vacuna. ¿Se atrevería a dar una fecha?

No se puede prometer lo que no se va a cumplir. Las negociaciones son muy complejas y tan pronto tengamos la fecha lista, la anunciaremos. Antes de eso es especulación.

Creo que si usted lograra concretar un acuerdo lo más pronto posible por la vacuna ese sería el gran logro de su gestión. ¿Está de acuerdo?

Sería el primer logro. Tenemos que reactivar la economía, tenemos también que devolver la educación a todos los jóvenes. Esos son otros logros.

La mayoría de la opinión pública responsabiliza a Martín Vizcarra y a Pilar Mazzetti, quien es su ministra, por este tema. ¿Ha pensado en la renuncia de la ministra de Salud?

En lo más mínimo. Lo que faltaba antes era rumbo, orientación y dirección. Pilar Mazzetti es una excelente ministra y colaboradora.

Los casos de coronavirus están aumentando. ¿Podríamos volver a la cuarentena si la situación se agrava?

No creo que volveremos a una cuarentena generalizada, pero sí pueden haber cuarentenas focalizadas si es que lo amerita.

¿Martín Vizcarra es culpable de lo que pueda pasar?

Prefiero no mirar hacia atrás y mirar hacia adelante. Las tareas que tenemos son muy complejas y requieren toda nuestra atención.

Ha sido miembro de este Congreso. ¿Cree que aún hay intereses para vacarlo?

No creo ni lo espero.

¿Qué opinión tiene de Manuel Merino de Lama? ¿Dio un golpe de Estado a Vizcarra?

No tengo ninguna opinión. Prefiero concentrarme en lo que tengo que hacer por delante.

LAS CRÍTICAS

Tiene un mes y días en el cargo, pero está recibiendo fuertes críticas. ¿Cómo las toma?

Como una contribución para mejorar lo que estoy haciendo.

¿Qué es lo peor que ha escuchado que han dicho de usted?

No tengo idea.

Incluso, algunos opositores aseguran que las elecciones no van a ser limpias porque este gobierno va a favorecer a Julio Guzmán, que es de su partido. ¿Qué tiene que decir?

Que son sueños de opio. Seremos totalmente neutros e independientes en las elecciones.

¿Va a dejar de usar pañuelos y corbatas moradas?

Corbatas moradas ni pañuelos morados he estado usando desde el 17 de noviembre. Era una corbata azul con puntos rojos.

¿Y el pañuelo es por coquetería?

Lo vengo usando desde que tenía 21 años. Tengo rinitis alérgica y se me malogra la garganta, el pañuelo me protege.

Aún le recuerdan el episodio que vivió con Néstor Cerpa en la residencia del embajador japonés. ¿Es verdad que le pidió un autógrafo? ¿Se arrepiente de algo?

No le pedí un autógrafo. Le pedí que reconozca que me había tenido preso durante tres días, que por lo menos ponga su firma aceptando eso.

¿Se arrepiente de algo?

¡Uff! De muchas cosas en mi vida, pero no de eso.

¿Qué piensa de la denuncia que le están haciendo los generales de la Policía por haberlos pasado al retiro?

Que siga su curso.

‘HAY MAÑAS Y MAÑAS’

La periodista Mávila Huertas me dijo que usted iba a necesitar maña política para gobernar. ¿Considera que eso es necesario?

Depende, hay mañas y mañas, y las mañas que conocemos en el Perú no las necesito.

Algunos lo perciben muy intelectual, lo cual no es malo, al contrario; pero ¿diría que tiene calle, ha pisado cerros?

He pisado cerros, he pisado calles, he pisado todo tipo de lugar. No confundan tener ideas con no tener calle.

Este gobierno es de transición, de emergencia. ¿Cuál será la principal obra que le dejará al país?

Enrumbar al país y devolverle la confianza a la ciudadanía.

¿Cuál es la pregunta que ningún periodista le ha hecho y que le habría gustado que le hagan?

Cómo combino ideas con la práctica. Cómo se pasa de tener una visión a hacer que las cosas funcionen en la práctica.

Muchas gracias, presidente Sagasti, y ojalá que por el bien del país llegue la vacuna lo más pronto y las elecciones sean limpias…

Gracias a usted.