El Congreso de la República informó que el congresista del Partido Morado Francisco Sagasti lidera la única lista postulante a la nueva Mesa Directiva. La nómina que encabezaba la parlamentaria de Podemos Perú María Teresa Cabrera fue retirada debido un impasse con Leslye Lazo, congresista que mencionó que fue incluida sin su consentimiento.

El nuevo titular de la Mesa directiva del Congreso asumirá la Presidencia de la República en reemplazo de Manuel Merino, tras el rechazo que recibió la congresista de Frente amplio Rocío Santiesteban que anoche se postuló con una lista interpartidaria.

Para declarar ganadora a una lista, esta deberá conseguir como mínimo 66 votos en primera vuelta. El Congreso informó que la Lista de María Teresa Cabrera no iba más.

#Comunicado I Se presentó una nueva la lista de candidatos para la Mesa Directiva, encabezado por el congresista Francisco Sagasti.

ASÍ QUEDA CONFORMADA LA ÚNICA LISTA

CARGO LISTA Presidencia Francisco Sagasti (PM) 1ra vicepresidencia Mirtha Vásquez (FA) 2da vicepresidencia Luis Roel (AP) 3ra vicepresidencia Matilde Fernández (SP)

SE HABÍAN PRESENTADO DOS LISTAS:

La parlamentaria de Podemos Perú María Teresa Cabrera se había postulado con la Lista 2 para la nueva Mesa Directiva, sin embargo, se evidenció que ésta no contaba con la firma de la aspirante ala primera vicepresidencia, Leslye Lazo de Acción Popular.

Minutos después, Leslye Lazo informó que no participaba en la Lista 2 a la Mesa Directiva del Congreso. “No he firmado nada y no he aceptado formar parte de esta lista, evidencia de ello es que no aparece mi firma. Necesitamos generar consensos y unidad. Mi trabajo continuará en la comisión de Justicia”, escribió la congresista.

No he firmado nada y no he aceptado formar parte de esta lista, evidencia de ello es que no aparece mi firma. Necesitamos generar consensos y unidad. Mi trabajo continuará en la @ComJusticiaDDHH.

— Leslye Lazo (@leslye_lazo) November 16, 2020





ASI LO INFORMÓ EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA: