El Poder Judicial anunció que este lunes, a las 10 de la mañana, emitirá su pronunciamiento sobre el pedido de detención preventiva contra el ahora excongresista Freddy Díaz, a quien el Congreso inhabilitó en el ejercicio de todo cargo público, y que es investigado por el presunto delito de violación a una trabajadora de su despacho dentro de las oficinas del Parlamento.

El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, encabezado por el juez supremo Juan Carlos Checkley, será quien tome esta decisión tras escuchar el pedido formulado por la fiscal Zoraida Ávalos, representante del Ministerio Público que considera que debe aplicarse la figura de la prisión preventiva contra Díaz por el riesgo de obstrucción a la justicia que existiría de parte suya.

“El exlegislador ha venido entorpeciendo la actividad probatoria y esperamos que se le dicte la prisión preventiva por lo menos hasta que la investigación se consolide y este señor no pueda interferir”, señaló el abogado José Ugaz, defensor legal de la víctima.

En su requerimiento de la prisión preventiva, la fiscal Zoraida Ávalos alertó de la existencia de “fundados y graves elementos de convicción que vinculan al imputado con la comisión del delito atribuido”.

Además que la posible pena privativa de la libertad contra Díaz Monago es superior a los cuatro años, tanto para el delito de violación sexual en estado de inconciencia o en la imposibilidad de resistir, como para el de violación sexual agravada.

Ambos delitos “encuentran su límite inferior en los 20 años de pena privativa de la libertad”, detalló la fiscal. Como tercer punto, Ávalos calculó una “alta probabilidad” de fuga y de obstaculización de la investigación.

El abogado de la víctima recordó también que el congresista estuvo no habido luego de ser denunciado por violación el pasado 27 de julio, e incluso no acudió a la primera citación fiscal.

Declaraciones de Freddy Díaz

¿DE QUÉ SE LE ACUSA?

Díaz Monago, a quien el Congreso ha inhabilitado en el ejercicio de la función pública durante diez años, es investigado en el fuero judicial por la presunta violación de una extrabajadora de su despacho, cuando esta se encontraba inconsciente tras haberla obligado a ingerir licor.

El Poder Legislativo, a través de la Comisión de Ética Parlamentaria y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, sancionó al excongresista por haber incurrido en dichas acciones dentro de las oficinas pertenecientes al Congreso.

Según narró la denunciante, cuando ella se encontraba cerrando un informe en su oficina, el exparlamentario de Alianza para el Progreso le insistió para beber una botella de whisky para celebrar el nombramiento de Lady Camones como presidenta del Congreso. Afirma que aceptó porque se sintió presionada por el cargo de Freddy Díaz, pero en el algún momento perdió el conocimiento y se despertó alrededor de las 4 de la madrugada “boca abajo” en el sillón del despacho de Díaz Monago.

“No había ropa interior, o sea, cuando veo, no tenía mi ropa interior. Algo me ha pasado, pero no lo quería creer, y dije: ‘No, ¿acá en el trabajo?’”, reveló la agraviada.

Tras la presentación de esta denuncia, fue expulsado de las filas de Alianza Para el Progreso, el partido por el cual fue electo. Ahora, tras su inhabilitación y consiguiente vacancia, ocupará su puesto en el Congreso la candidata accesitaria de esa agrupación política, Nelcy Heidinger.

OFICIALIZAN VACANCIA

El Congreso de la República oficializó la declaratoria de vacancia del cargo de congresista que ejercía Freddy Ronald Díaz Monago.

A través de la Resolución 014-2022-2023-P-CR, publicada en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, precisa que esta medida es conforme a lo previsto en el artículo 25 del Reglamento del Congreso, a fin de que sea reemplazado por su accesitario.

Asimismo, dispone oficial al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para que emita la credencial correspondiente al accesitario expedito, Nelcy Heidinger, para ser incorporado al Congreso de la República.

