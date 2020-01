Ante el inesperado éxito que alcanzó el partido político Frente Popular Agrícola Fía del Perú, Frepap, en las últimas elecciones congresales, muchos nos preguntamos quiénes son y cuál será su participación durante su poco más de un año de gestión.

Por ello, conversamos con la historiadora Karina Pantaleón, quien ha investigado y prepara una tesis sobre el brazo político de la Iglesia Israelita.

Karina, ¿qué es el Frepap?

Es el brazo político de la Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal o Iglesia Israelita, fundada por Ezequiel Ataucusi.

¿Cuáles son sus principios?

Ellos se ciñen bastante a sus 10 mandamientos, que son similares a los que tiene la Iglesia Católica, pero lógicamente ellos le han acotado algunas cosas más.

¿Con qué necesidad la Iglesia Israelita crea un partido político?

En el 89, que se funda, ellos tienen la visión de querer hacer una reforma en el país, y esta reforma la quieren hacer a través de la agricultura.

¿Cómo explicas el rotundo éxito que tuvieron en las últimas elecciones congresales?

Si a través de los medios de comunicación no hemos podido ver el arduo trabajo que ellos han tenido, el ciudadano de a pie, los lectores de este diario pueden afirmar que han visto en las calles diversas caravanas que venían realizando de forma diaria e interdiaria.

Sí, siempre se les veía en las calles…

En estas caravanas han podido plantear sus propuestas y como son un grupo religioso, el ciudadano que no es parte de la iglesia ha optado por darle su voto, ya que los ven como personas más morales que los políticos...

Eso mismo, por pertenecer a una iglesia, son mucho más moralistas y conservadores...

Sí, ese es otro factor. Muchos dicen: ‘Oye, están escogiendo a un grupo conservador’, pero es que nuestro país lo sigue siendo, por más que exista un grupo que está a favor de la unión civil y eso, tenemos que ser conscientes de que la gran mayoría está en contra. Escogerlos a ellos es el reflejo.

Cuando hablamos de la Iglesia Israelita también hablamos de una masiva migración de sus integrantes al interior del país, sobre todo a regiones amazónicas…

Se puede decir que este movimiento migratorio que se da en la Amazonía parte por el pensamiento que ellos tienen... Ellos esperan que se dé la venida de Cristo, y lo ven muy pronto. Para poder estar más preparados para esta venida, ellos creen que la selva es el lugar más factible para que sea el lugar de espera. ¿Por qué? Porque en la selva tendrán los recursos naturales para poder subsistir, y por ser una zona lejana a la zona urbana, en la cual podemos encontrar influencias mundanas para ellos, entonces la Amazonía es una opción.

¿Según tu investigación hasta dónde han llegado?

No hay un número exacto de colonias, pero sí hay colonias en Iquitos, Madre de Dios, Ucayali, Huánuco.

¿En lugares inaccesibles?

Las colonias están presentes en zonas de frontera con Colombia. Incluso en Colombia mismo hay iglesias israelitas, y hay israelitas de nacionalidad colombiana.

¿En qué otros países?

Bolivia, Ecuador, Chile, Brasil, Venezuela y Colombia.

¿En la actualidad qué representa Ezequiel Ataucusi para la iglesia israelita?

Sigue siendo una figura muy alabada por ellos. Ellos lo veían a él como el elegido de Dios, y si recordamos, en el año 2000, tras su fallecimiento, se creía que iba a resucitar al tercer día, y la explicación que ellos dan es que no era en forma carnal, sino de forma espiritual en su hijo Jonás.

Los israelitas tienen ciertas normas de convivencia, de vestir, de apariencia…

El tener la barba larga y el cabello largo tiene que ver mucho con un pasaje bíblico en donde Dios ordena que se dejen las semejanzas. Ellos tratan de respetar eso.

En tu investigación, ¿has encontrado algunos datos curiosos?

Sí, muchos han pensado que los que se iban a la Amazonía eran personas de bajo recursos, que necesitaban. Pero investigando, ellos tenían casas, negocios, y vendieron todo para irse allá. Lógicamente, eran personas que pertenecían a asentamientos humanos, que eran de recursos escasos, pero tenían ciertos medios para subsistir, pero movidos por su fe decidieron migrar hacia las colonias.

Muchas veces, quienes no saben de sus creencias y sus costumbres, suelen burlarse de ellos…

Se debe, con su presencia en el Parlamento, trabajar más en el respeto. Somos un país diverso en creencias, culturalmente. Ellos mantienen esa apariencia en relación a su fe. No se les debe ver como inferiores por el simple hecho de que sean diferentes o porque algunos de ellos no tengan estudios superiores. Eso no les quita el mérito de ser personas capaces de plantear un cambio en el país.

¿Cuál es el rol de la mujer en este partido?

Ellos tienen una Secretaría de la Mujer. Según lo que ellos describen, proponen la participación política de la mujer con el partido. Y lo estamos viendo, en su lista hay mujeres, posiblemente por Lima salgan dos.

Cuál es tu concepto sobre Ezequiel Ataucusi, a simple vista por lo que él decía sobre sus poderes, sus visiones, uno puede pensar que era un loco?

Lo que he podido ver, es que el mismo grupo de la iglesia le tiene como hijo de Dios, ellos lo consideran como Cristo en la tierra. Ahora es a su hijo a quien ven así. La diferencia es que el padre era una figura más pública, siempre estaba en contacto con los israelitas. Incluso en las colonias mucho se recuerda que él trabajaba la tierra con ellos.

¿Cuál es la posición política del Frepap?

No se les puede encasillar en una posición. Ellos irán de la mano con su moralidad. En su moralidad está que haya justicia.

¿Ves protagonismo del Frepap en las próximas elecciones presidenciales?

Por ahora tenemos que ver cómo desarrollan su papel como parlamentarios. Lo que veo es que ellos tienen mucha intención de hacer bien las cosas, para así tener la confianza en las próximas elecciones.

¿Hay un número estimado de israelitas?

No podríamos hablar de un número estimado, pero sí podemos afirmar que en cada distrito mínimo hay una iglesia. En Chorrillos hay más de 20 iglesias.