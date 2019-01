Tamar Arimborgo, congresista de Fuerza Popular, aseguró en un proyecto de ley que el enfoque de género causa "cáncer"

Tamar Arimborgo, congresista de Fuerza Popular, generó controversia al indicar en un proyecto de ley que presentó que la "ideología de género" causa "sida y cáncer".

En el Proyecto de Ley (PL) 3795, Tamar Arimborgo tiene como objetivo excluir la “ideología de género” de las políticas públicas dirigidas a niños y adolescentes.



"La imposición del enfoque de género ha ocasionado grave daño a la niñez y juventud induciéndoles a tener disforia de la identidad sexual (...) y eso provoca cambios indeseados de sexo biológico, alteración grave de la personalidad entre otros efectos negativos como el sida y cáncer", indica el documento presentado por la parlamentaria fujimorista Tamar Arimborgo.



Después que se difundiera el documento presentado por Tamar Arimborgo, la parlamentaria fujimorista defendió su proyecto de ley al indicar que buscan "distraer el espíritu de la norma que se enfoca en que ningún tipo de ideología, llámese ideología de género en este caso, pueda estar dentro de la currícula escolar, dentro de las políticas públicas que atañen directamente a los niños y adolescentes. Ese es el espíritu de la norma", sostuvo.



"Género es una palabra con bastante ambigüedad que está generando demasiada confrontación entre los padres de familia, quienes según el artículo 13 de la Constitución tienen derecho de participar en la formación educativa de sus hijos", concluyó Tamar Arimborgo.



Carlos Tubino, vocero de Fuerza Popular, informó que se le ha pedido a la congresista Tamar Arimborgo que retire el proyecto de ley presentado el 11 de enero.



“Este es un proyecto que fue observado en la bancada justamente en ese tema y se había quedado con la congresista en que lo corrija, cosa que veo que no se ha hecho, entonces al final se le ha dicho que lo retire”, sostuvo Carlos Tubino en declaraciones a Canal N.



“Felicito a la prensa y en las redes sociales a las personas que han leído el tema que, por supuesto, no se puede avalar y Fuerza Popular no es un grupo político troglodita, medieval, como se le trata de pintar, así que nosotros no estamos en ese camino”, agregó sobre el proyecto de ley presentado por Tamar Arimborgo.



Carlos Tubino sostuvo que será Tamar Arimborgo quien deba asumir “lo que corresponde con relación al proyecto de ley” que presentó en el Congreso de la República.