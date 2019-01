Fuerza Popular presentó una moción de censura contra Daniel Salaverry por "sus reiteradas infracciones al reglamento" 

La bancada de Fuerza Popular presentó una moción de censura contra el presidente del Congreso, Daniel Salaverry , luego del pleno del lunes 7 de enero, del cual se retiraron por cuestionar cómo presidió el debate en medio de discusiones.

"Hemos presentado una moción de censura al presidente del Congreso, Daniel Salaverry, por sus reiteradas infracciones al reglamento", informó el vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino.

"Es imperativo dejar constancia que defenderemos la Constitución y las leyes en toda circunstancia, exigiendo respeto al igual que a todas las bancadas", añadió Carlos Tubino.

En una conferencia de prensa que brindaron luego de retirarse del debate en el pleno, Fuerza Popular consideró que Daniel Salaverry no respetó el reglamento del Parlamento por no haber convocado a Junta de Portavoces luego que Alberto de Belaunde (Bancada Liberal) no retirara una frase que los fujimoristas consideraron ofensiva.

Daniel Salaverry también protagonizó una discusión con Fuerza Popular, específicamente con Cecilia Chacón, quien le increpó en el debate que no acatara el reglamento y procediera a llamar a una Junta de Portavoces.

En ese sentido, Carlos Tubino también confirmó que presentaron una denuncia contra Alberto de Belaunde en la Comisión de Ética por considerar que "difamó y humilló" a Fuerza Popular en el pleno del Congreso de la República.

En el debate del lunes, Alberto de Belaunde criticó a Fuerza Popular y consideró que habían sido parte de un "pacto de impunidad" con el exfiscal de la Nación, Pedro Chávarry, por haber frustrado una Junta de Portavoces para analizar el proyecto de ley para declarar en emergencia el Ministerio Público.