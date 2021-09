El presidente Pedro Castillo tiene 61 días en el poder y el balance es negativo según diversos analistas y economistas, esto debido a las constantes crisis en el Gabinete y la improvisación en su gobierno.

Para el excongresista Víctor García Belaunde, la gestión del profesor “es decepcionante y preocupante” debido a su nula preparación y conocimiento en temas de Estado.

“Han sido sesenta días malos para el país, con un gabinete improvisado, con ministros muy cuestionados, con un Premier que cada día genera una crisis, pero lo que más me preocupa de Pedro Castillo no es su ideología izquierdista, sino que no conoce al Estado, es un ignorante en esa materia, no tiene experiencia, no ha sido ni director de su colegio, no ha sido nada”, indicó.

Asimismo, el exlegislador manifestó que Castillo deberá alejarse de la asesoría de Vladimir Cerrón si es que desea terminar su gestión.

“Si vas a gobernar a lado de un sentenciado por corrupción, las cosas andarán mal. Ya se ve que hasta los propios congresistas de Perú Libre amenazan al mandatario, el Premier igual, hay un desgobierno total, estamos en una situación alarmante”, agregó.