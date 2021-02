El exministro de Vivienda y vocero de Victoria Nacional, Carlos Bruce, se pronunció sobre la decisión que dará a conocer mañana el Jurado Electoral Especial sobre la tacha que pesa sobre el candidato presidencial George Forsyth, por haber omitido información sobre sus ingresos en el formulario de la entidad.

En ese sentido, comparó el caso de Forstyh con el de Martín Vizcarra, que fue tachado por el mismo motivo, aunque después el JEE admitió su error y le permitió continuar en la carrera electoral. “Nosotros creemos que el jurado va optar por subsanar el error en el que ha incurrido, un error que está sustentado a un formulario mal diseñado (...) Es la misma razón por la que se le permitió al señor Vizcarra continuar. Él también argumentó que no puso las acciones de las empresas que tienen millones de soles en patrimonio en tierras en Moquegua porque el jurado lo llevó a error. Si el jurado ya reconoció que su formulario no está bien diseñado, nosotros suponemos que dictaminará lo mismo que el el caso de Vizcarra ”, indicó en conversación con Trome.

Asimismo, explicó que George Forsyth consignó sus ingresos del año 2020 en vez de los del 2019. “El formulario dice arriba ‘formulario Elecciones Generales 2021′ y abajo dice ‘poner los ingresos del año anterior’, entonces creíamos que era el año 2020 y resulta que era el año 2019... Nos equivocamos de año y ambos ingresos están registrados en la Sunat, así que no es que hayamos mentido ni hayamos querido esconder nada, simplemente fue un error por el mal diseño del formulario”, dijo el popular ‘Techito’.

SERUME

Con respecto a la polémica que se levantó la semana pasada en redes, ya que muchos confundieron la propuesta del candidato de Victoria Nacional ‘SERUME’ con la palabra ‘CERUMEN’, Carlos Bruce indicó que son sus adversarios quienes se aprovecharon de ‘una palabra ligeramente mal dicha’. “Así son las elecciones, no nos quejamos, pero continuamos adelante haciendo conocidas nuestras propuestas”, indicó.

FORSYTH SIN EXPERIENCIA

‘Techito’ también se refirió a las críticas que viene recibiendo George Forsyth por su edad e inexperiencia política, y lamentó que los mayores les trunquen las oportunidades a los más jóvenes con estos argumentos, destacando que el país necesita una renovación generacional a nivel político.

“Cuatro presidentes y dos congresos son una muestra de que el sistema político implosionó y creo que ahorita lo que hay que hacer es un cambio generacional, poner gente joven, que en efecto, tendrá menos experiencia que Jhonny Lescano que está 18 años en el Congreso, pero de eso se trata, de buscar gente nueva que vea los temas desde otras perspectivas porque lo que ha ocurrido en los últimos cinco años es una muestra de que la clase política tradicional fracasó”, dijo Carlos Bruce.

VENEZOLANOS Y LA CRIMINALIDAD

George Forsyth ha mostrado un fuerte rechazo a los criminales extranjeros, por lo que ha recibido algunas críticas por xenófono. Al respecto, el exministro de Vivienda indicó que todos los extranjeros decentes y trabajadores son bienvenidos en nuestro país, pero podrán mano dura contra los ladrones.

“Maduro ha sido muy inteligente y ha vaciado sus cárceles para enviarlas a los países vecinos (...) Nuestra posición es muy fuerte en ese sentido. Si hay un extranjero, cual fuere su nacionalidad, que comete un delito en el Perú, hay que sancionarlo y deportarlo, pero si hay une extrabjero que actúa bien, que trabaja y que contribuye al pais, las mejores de las bienvenidas y por su puesto, toda la ayuda posible”, dijo ‘Techito’.

EL PADRE DE FORSYTH

Muchas críticas ha recibido el candidato de Victoria Nacional porque algunos consideran que su padre es quien está detrás de su candidatura. Para Carlos Bruce, el embajador tiene una función en la campaña que es la que podría tener ‘cualquier padre con su hijo’. “No tiene ningún cargo en el comité de campaña, jamás lo he visto, jamás he conversado con él. Seguramente conversará con su hijo como yo converso con el mio y eso es absolutamente natural”, explicó.

LÍNEA POLÍTICA

Carlos Bruce también ha sido el blanco de las críticas por integrar varios partidos políticos, pero se defiende al asegurar que mantiene su línea y que jamás ha participado con el fujimorismo ni con la izquierda en el Perú. “Lamentablemente en el Perú la fragilidad de los partidos hace que hayan partidos que aparecen y desaparecen... Perú Posible ya no existe, el partido del señor PPK ya no existe, entonces yo me adhiero al partido que refleje esa línea política liberal que no la he variado en toda mi carrera”, indicó.

VACUNAGATE

Con respecto al escándalo de las vacunas de cortesía, con las que se vacunaron empresarios y, funcionarios y exfuncionarios del Estado, ‘Techito’ aseguró que ya sospechaba de la inmunización en secreto de Martín Vizcarra. “Si me imaginaba que era capaz de hacer una cosa así. Que esto sirva para que los que creían que Vizcarra era un buen hombre, se den cuenta de la catadura moral de este señor”, dijo.

En ese sentido, aplaudió que el Congreso haya iniciado un proceso para inhabilitarlo, además de los otros procesos penales que tiene pedientes. “Seis colaboradores eficaces han dicho que le han dado plata así que creo que finalmente va tener que responder ante la justicia”, enfatizó.