George Forsyth: "Soy un peruano nacido en el extranjero... Por favor, no me vayan a quitar mi nacionalidad"

Luego de que algunos pusieron en tela de juicio su nacionalidad peruana, el alcalde de La Victoria, George Forsyth, zapateó un alegre huaynito en Gamarra y afirmó orgulloso ‘yo soy más peruano que la papa’.

“Yo he nacido en Venezuela (Caracas), porque mi papá trabajaba ahí representando al Perú (como embajador). Soy un peruano nacido en el extranjero, por favor, no me vayan a quitar mi nacionalidad, que es una de las cosas que más amo”, dijo a Trome el exarquero de Alianza Lima y la selección peruana.

Los cuestionamientos se dieron luego de que una encuesta lo puso en el primer lugar de posibles candidatos a la Presidencia en el 2021. Señala que el sillón de Pizarro no está en sus planes por el momento, pues primero quiere solucionar los problemas de su distrito.

“Estamos contentos por nuestros logros (desalojó a los ambulantes de Gamarra en sus 100 primeros días como alcalde), aunque falta mucho por hacer”, sostiene.

“Me gusta el huayno y lo bailo. También me agrada la danza de las tijeras. Yo amo nuestra cultura, nuestras costumbres y la rica comida, como el chupe de camarones, el rocoto relleno y el cebiche”, señala George Forsyth.

SIGUEN LAS AMENAZAS

​

Refirió que las amenazas de las mafias no cesan, pero ya tienen mapeadas a varias organizaciones delincuenciales, de las que saben dónde y con quiénes se reúnen y hasta de qué hablan.

“Tenemos varios nombres y hemos entregado toda la información a la Policía. Hay una persona poderosa en el distrito. Hasta Elías Cuba (el exalcalde de La Victoria) me denunció desde la cárcel. Me he ganado varios juicios, pero eso no me va a detener”, finalizó.

SEPA QUE..

​

*Como buen católico, George Forsyth celebrará hoy el Domingo de Ramos y en Jueves Santo recorrerá las siete iglesias.



*Camina con chaleco antibalas y siete policías. Asegura que ha perdido su tranquilidad.