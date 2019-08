George Forsyth: ‘Este país necesita gente con pantalones’ | ENTREVISTA | VIDEO

POR: OSCAR TORRES



Para las elecciones municipales de Lima de 2018, se retira del fútbol, postula a la alcaldía del distrito de La Victoria, con el partido Somos Perú, y la gana. Trome, en exclusiva, conversó con George Forsyth, quien ‘ataja’ de todo.



Alcalde Forsyth, la reciente encuesta de Datum te pone segundo en la lista de preferencias electorales mirando al 2021, ¿vas a postular o no a la presidencia?

Es una pregunta que me vienen haciendo mucho últimamente. No solamente a raíz de esta encuesta, sino por muchas anteriores, pero la respuesta siempre es la misma: estoy a cargo de un distrito muy complejo, muy duro y muy difícil a la vez, pero hermoso para mí, el mejor de todos, que requiere el 100 % de mi concentración.



¿Es verdad que tu papá Harold te está animando diciéndote ‘este es tu momento, lánzate’?

(Risas) Mi padre sabe lo comprometido que estoy en La Victoria. Él siempre va a apoyar las decisiones que yo tome y tiene muy en claro que mi prioridad es La Victoria. Sabe que no voy a permitir que nada me desconcentre.



Al margen de ello, a tus 37 años, ¿te sientes preparado para ser primer mandatario de la república?

Esa es una pregunta bastante compleja porque a su vez, muchos decían que ni siquiera estaba preparado para La Victoria y miren todos los cambios que hemos hecho.

Entrevista George Forsyth / Trome

Te lo digo porque más o menos esa es la edad en la que llegó Alan García al poder en su primer gobierno y fue un rotundo fracaso...

Yo no creo que el éxito vaya acorde simplemente con un tema de edad. Así como tampoco creo que la experiencia sea la clave del éxito, sino seríamos un país del primer mundo con todos los políticos que tenemos.



Para muchos, el presidente Vizcarra es una decepción, ¿qué piensas de él?

Pienso que le ha tocado bailar con la más fea, como asumir una gestión sin Congreso y con una oposición, digamos, bastante agresiva, lo cual no permite gobernar. Por eso es que el tema del adelanto (de elecciones) no suena a locura.



Eres un político joven. ¿Cuáles son los principales problemas del país en este momento?

¡Pucha madre! Tenemos un país realmente lindo, hermoso, pero enfrentamos grandes problemas. El crecimiento en los últimos años de la pobreza es un golpe duro porque no va de acuerdo con el crecimiento que hemos tenido recientemente... Lamentablemente, los proyectos que nos impulsarían a alcanzar un mejor desarrollo del país no se vienen realizando, y son importantes, pero definitivamente debes tener también la fibra social. No puede venir cualquiera simplemente a explotar nuestro país.

(Fotos: José Rojas) Forsyth no está de acuerdo con un eventual cierre del Congreso. (Fotos: José Rojas)

Es verdad que te han llamado de varios partidos políticos, pero, así como te llaman les cuelgas...

Comprenderás que al estar en encuestas hace varios meses, despierta interés de muchos partidos, pero yo tengo muy claro lo que quiero y que tampoco nadie va a venir a utilizarme.



GAMARRA



Pusiste orden en Gamarra y la gente te felicitó. ¿Qué hubieras hecho con el proyecto de Tía María?

Pues, para los problemas grandes, medidas grandes, y hay que tener el temple para enfrentarlos. Mira, la conversación es lo primordial. O sea, primero debes estar ahí. Yo pude ordenar Gamarra porque soy empresario textil también y conozco el problema en profundidad. Entonces, debes hacerte presente, vivir, oler qué es lo que está sucediendo y sostener conversación, diálogo.



La mayoría de la población está a favor de que se cierre el Congreso, ¿estás de acuerdo?

No creo que sea democrático el cierre del Congreso. Lo más importante es el diálogo, llegar al consenso y coincidir en un mismo punto. Otra cosa es el adelanto de elecciones...



¿Qué necesita el país en este momento para salir de la crisis?

Necesita otra forma de pensar. Necesita gente con pantalones. Necesita gente que haga las cosas que se tienen que hacer. No las medidas populistas ni los intereses personales, sino gente desprendida que busque el interés común de todos los peruanos.

La inseguridad ciudadana ha aumentado tanto que entran hasta con armas de guerra a pollerías. ¿Qué se debe hacer?

(Respira profundo) El problema de inseguridad ciudadana es un problema nacional. Lo vimos acá en La Victoria. No es exclusivo de La Victoria, justamente lo comentaba. Se deben contemplar penas más altas. ¿Cómo hemos logrado ordenar La Victoria en general? Justamente con las multas, o sea, el castigo, porque la gente venía a La Victoria y hacía lo que le daba la gana, entonces ahora se empieza a respetar. Acá hemos puesto reglas, hemos establecido normas, acá hay autoridad. Y lo mismo tiene que darse a nivel nacional... Debe haber deporte, mi hermano, también cultura y educación. El problema del Perú es que no se invierte en la educación. Ahí está la madre del cordero.



¿Por qué crees que casi toda la clase política del país recibió dinero de la corrupta empresa Odebrecht?

Porque seguramente es lo fácil o será que es lo usual; es decir, ya la clase política venía quizá tan contaminada que esto es el día a día, esto es lo normal, entonces, el que quizá no recibía era el anormal y por eso es tan importante el cambio total de la generación política.



Políticamente hablando, ¿eres de centro, derecha o izquierda?

Ese es el problema. Y eso es lo que no me gusta, pues eso te encasilla... En la nueva generación en política esto no sirve. No vas a llegar a desarrollar el Perú si es que solo piensas de una forma. Somos un país multicultural que tiene miles de formas de pensar, por lo tanto, tienes que sacar lo mejor de cada punto de vista.

¿A qué político admiras?

Yo postulé con Somos Perú porque me gustó mucho lo que hizo (Alberto) Andrade, pues impuso orden, a pesar de que a muchos en su momento no les gustó, y mira cómo lo recordamos ahora. Obras emblemáticas donde muchos se quejaron y ahora agradecemos. Con las medidas que hemos tomado en La Victoria, el gran temor de muchos era: ‘George te van a detestar, vas a ser odiado’. Yo decía: “Discúlpame, para tener amigos tengo mi barrio. Yo vine aquí a cumplir una función, que es mejorar La Victoria”.



Si llegas a ser presidente del país, ¿qué es lo primero que harías?

Ponerme a trabajar. O sea, eso es lo único. Asumir un cargo de esos no es para pensar en celebrar... No es un recreo y la responsabilidad es tan grande que no puedes darte el lujo de tomarte un tiempo para, digamos, sentirte importante. Desde el primer día tienes que ponerte a trabajar.



JULIO GUZMÁN



Julio Guzmán está primero en las encuestas. ¿Tienes buen concepto de él?

No es de los ‘dinosaurios’ de la política y eso ya es algo.





Tú apoyaste la campaña del ‘NO’ a favor de Susana Villarán, ¿recibiste algún dinero?

No recibí ni un solo sol. Tampoco salí en los letreros publicitarios. Salí junto a varios compañeros de Alianza con un polo del ‘NO’ porque nos parecía un gasto excesivo. Obviamente, no se sabía de los temas de corrupción.



¿Y ahora que piensas de ella?

Que si cometió los delitos, tiene que estar presa.



¿Piensas que el ciclo de los políticos tradicionales en el Perú ya terminó?

Ha acabado y ya hace muchos años... cada vez el cambio generacional va a ser más rápido. Justamente, la tecnología cambia cada cinco años. Debes moverte al tiempo de la globalización, de la tecnología, y aquí estamos en el pasado.



¿Qué es lo más complicado de gobernar un distrito como La Victoria?

La falta de recursos, la mafia, las bandas criminales que te quieren matar todo el día por hacer las cosas bien, eso, junto a la falta de recursos, es lo más duro.



¿Con cuántos guardaespaldas caminas?

Con siete.



¿Te gusta que te llamen ‘Ken’?

No.

VANESSA TERKES



¿Hasta qué punto te afectó la separación de Vanessa Terkes en lo emocional y en lo político?

Es un de los golpes más duros que he vivido, porque uno no se casa pensando en que se va a separar. Mis padres nunca se han separado y esa es la figura que yo tengo. La familia para mí es lo más importante. Mi mamá es la persona más importante en el planeta. Y definitivamente, es un golpe duro, pero gracias a mi carrera, a la vida, me han enseñado a afrontar problemas; de lo contrario, no podría hacer nada en La Victoria si no tuviese el coraje. Así que hay que mantenerse en pie.



Te lo pregunto con respeto, ¿se casaron por amor o por campaña? Porque tu matrimonio terminó en ocho meses.

Lamentablemente, eso es algo que muchos se preguntarán, comprenderán que no me hubiese casado por religioso si hubiese sido simplemente una estrategia política. No me hubiese casado el cardenal. Me hubiese casado con bienes separados. Lo primero, si no es por amor, bienes separados, y acá nunca hubo ni siquiera esa figura.



Gracias, alcalde Forsyth, ojalá se acaben todos estos líos políticos por el bien del Perú y que exista una salida a estos graves problemas...

Así es. Estamos muy optimistas de lo que puede venir y creo que ya quedó demostrado que tiene que haber un cambio generacional en el Perú.