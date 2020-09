El alcalde de La Victoria, George Forsyth, presentó sus descargos ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por la presunta vulneración a la normativa electoral y solicitó el archivamiento del caso.

En su descargo, Forsyth sostiene que el informe emitido por la entidad es “manifiestamente nulo por incongruente”. Asimismo, refiere que “incurre en total ausencia de causalidad”. El documento también detalla que existe una “errada interpretación” sobre publicidad estatal.

“Es evidente que, la definición de publicidad estatal que contiene la propia norma electoral, restringe su aplicación a difusiones con fondos y recursos públicos, situación sine qua non que no se configura en el caso de la Municipalidad Distrital de La Victoria, ya que no se ha dispuesto de ningún fondo o recurso público, directo o indirecto para las supuestas publicaciones infractoras que se nos pretenden imputar”, refiere.

En ese sentido, manifiesta que en el “denominado ‘Proceso Presupuestario del Año 2020’ Resumen del Marco Presupuestal y la Ejecución de Gasto del mes de enero a setiembre, se acredita que en la entidad no existe rubro alguno referido al concepto de publicidad estatal”. Es decir, que la municipalidad no ha empleado recursos financieros “de carácter tributario o no tributario” de fondos públicos.

Por esos motivos, el alcalde George Forsyth solicita “archivar el presente procedimiento ante la inexistencia de falta o infracción alguna”.

El Comercio reportó que un informe de fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) encontró que la Municipalidad de La Victoria, a través del alcalde, George Forsyth, habría vulnerado la normativa electoral al haber difundido publicidad estatal en periodo electoral, mediante la publicación de videos e imágenes en la cuenta de Facebook de la comuna.