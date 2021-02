Por: Óscar Torres

Las últimas encuestas revelan que está bajando en aprobación, pero aún conserva el primer lugar a poco más de un mes de las elecciones del 11 de abril. A sus 38 años, pretende ser presidente de la República por Victoria Nacional. Fue arquero, alcalde de La Victoria y es empresario. George Forsyth conversó con Trome, en su departamento ubicado en el octavo piso de un edificio en Magdalena. Ahora cuenta su verdad, luego de que el Jurado Electoral Especial lo excluyera, por lo que su candidatura queda en suspenso.

George, la mayoría de tus críticos aseguran que no estás preparado para ser presidente del Perú. ¿Qué les dirías?

Que el que está preocupado por la falta de experiencia que tienen ellos soy yo… Como alcalde, he hecho pistas, avenidas, parques, he luchado contra la inseguridad en la calle, he formalizado a más de veinte mil peruanos. He estado en la calle durante la pandemia. No son cosas que me van a contar...

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, dijo que traicionaste a tus electores de La Victoria y eso no se hace…

Es todo lo contrario. Estoy luchando para cumplir la promesa que le hice a La Victoria, que es cambiar todo el distrito. Cambiamos el 90%, pero nos quedó el tema del agua en el Cerro El Pino y San Cosme, y eso no lo iba a lograr a nivel de alcalde, por eso queremos llegar a la presidencia para cambiar eso.

Entrevista a George Forsyth

Si bien desde hace meses lideras las encuestas, hay una tendencia marcada hacia la baja. ¿Por qué crees que te estás ‘desinflando’?

Evidentemente la noticia que se ha difundido por las acciones que ha tomado el Jurado Electoral Especial de querer excluirnos ha calado en las personas, entonces muchos piensan que ya no estamos en carrera, cuando les preguntan dicen ‘ya no puedo votar por él y marcan por otro’, pero tiene que quedar muy claro que seguimos en carrera.

¿Cómo te ubicas políticamente, de derecha, centro o izquierda?

En un país tan diverso como el Perú, multicultural, no puedo andar por la vida mirando solo con el ojo derecho o solo con el ojo izquierdo.

Te lo pregunto porque tus detractores aseguran que tu partido está lleno de ‘caviares’. ¿Es verdad?

No, para nada. Tenemos personas con diversos pensamientos porque eso es el Perú. Debemos discutir y conversamos todos, luego tenemos una sola idea y seguimos ese lineamiento.

LOS EVANGÉLICOS

El caso de tu partido es medio atípico porque viene de los evangélicos del pastor Lay. ¿Todavía tienen relación con ellos?

Venimos conversando con ellos hace muchísimo tiempo. Más de dos años. Esto no es algo que se ha formado ahora y obviamente al no tener la posibilidad de crear algo propio por la pandemia. Nosotros nos unimos porque es un partido limpio, que no tiene corrupción y que está lleno de gente honesta que también son los evangélicos, o sea hay que unir al Perú.

Tú, por ejemplo, ¿estás a favor del matrimonio homosexual?

Nosotros estamos a favor de la unión civil … no del matrimonio.

Julio Guzmán me dijo que tú liderabas las encuestas porque la gente estaba harta de la política…

Y es el motivo exacto porque ya debemos elegir políticos nuevos. El Perú entero está cansado, es un hartazgo que se está manifestando y están apoyando a una nueva generación, a alguien que han visto trabajar. A diferencia de los demás, a mí sí me han visto trabajar.

George Forsyth en entrevista con Trome

Hablas de políticos nuevos, pero llevas en tu partido a conocidos toledistas como Bruce, Rennan Espinoza y gente que trabajó muy cerca a Villarán, como Jorge Nieto, investigado por la fiscalía…

Tenemos a personas que han participado en otros momentos con otros partidos y porque no hay en el Perú partidos realmente sólidos, entonces hay quienes quieren sumar, tienen que ver con qué partido pueden trabajar en el momento, pero es importante unirnos, dejar la desunión. Eso no nos va a llevar a nada.

El excongresista Édgar Villanueva de Apurímac denunció con pruebas que le estaban cobrando 30 mil dólares para candidatear al Congreso. ¿Tú sabías de eso?

Por supuesto que no y todos los congresistas apoyan voluntariamente como corresponde porque todos tenemos que fajarnos por la campaña, pero de ninguna forma se les ha pedido...

¿Cuáles serían tus primeras medidas para combatir la pandemia y la crisis económica?

Nos ponemos a disposición, hoy no estamos esperando asumir. Hoy apoyamos al gobierno, queremos reactivar el COEN que es el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, como se hizo durante el Niño Costero que ha funcionado para que la Policía, las Fuerzas Armadas, los bomberos, la iglesia, la empresa privada, la sociedad civil organizada, todo el Perú empuje el carro hacia adelante.

LESCANO

¿Consideras populistas las propuestas de Yonhy Lescano?

Hay muchos candidatos que mencionan cosas que son inalcanzables, que no se pueden hacer y eso, voy a hablar de mi persona, no lo hice en La Victoria. Soy perfil muy frontal, vamos a lograr hacer esto, esto y lo otro, pero no me da la cara para mentirle a la población.

INDULTO

Keiko ha dicho que de llegar al gobierno pondrá ‘mano dura’. ¿Indultarías a su papá?

El indulto tiene un procedimiento, si es que está comprobado, hay los motivos para indultar, pero hasta que eso no se dé, no se puede dar la figura de un indulto.

Verónika Mendoza afirma que está de acuerdo en eliminar las AFP y crear un Sistema Único de Pensiones. ¿Tú harías lo mismo?

Hemos planteado la creación de una comisión con especialistas que pertenecen a las propias AFP, a los propios trabajadores… para que propongan un nuevo sistema, pero vuelvo a decirlo, trabajando con ellos y que la plata de los pensionistas se respete y, obviamente, no haya los cobros abusivos que realizan las AFP.

Si tuvieras un debate con López Aliaga, ¿qué le dirías?

A él o con cualquiera. Propondría mis ideas. No me dedico a pelearme con los demás.

‘CONSTITUCIÓN ANTICORRUPCIÓN’

De llegar a Palacio, ¿cambiarías el modelo económico y la Constitución?

Creemos que debe haber una que proteja al peruano del mayor cáncer que tiene el Perú hace 200 años, que vamos a cumplir doce Constituciones, pero ninguna nos protege de la corrupción. Por eso queremos una Constitución anticorrupción que puede ser una modificación de la actual, pero un cambio total y rotundo lo que va a generar es más incertidumbre, inestabilidad y poca inversión.

Tú apoyaste a Martín Vizcarra, incluso las marchas en contra de su vacancia. ¿Te arrepientes?

No era la vacancia de él. Era la toma de poder de un golpista. Yo fui el primero en decir que esto ha sido un golpe de Estado.

O sea, para ti, ¿Merino es un golpista?

Por supuesto que es un golpista. Eso es algo que los peruanos nunca debemos de olvidar. Recordemos que fallecieron dos chicos gracias a la irresponsabilidad de los políticos...

¿Tú te has vacunado?

No, no me he vacunado.

George Forsyth en entrevista con Trome

El Comercio ha hecho una grave denuncia: 5 empresas vinculadas a una sola familia contrataron sin concurso público por más de 3 millones de soles con la Municipalidad de La Victoria. ¿Eso no es delito?

Todas las contrataciones que se han dado han sido bajo la ley de contrataciones del Estado y que recuerden que el alcalde no es quien realiza las contrataciones. Las hace el área logística y nosotros invitamos a la Contraloría para que verifique, porque es importante que todo quede muy claro.

Tampoco quedó tan claro el hecho de que se le haya pagado a tu amigo Renzo Navarro más de 100 mil soles y no tiene ni estudios concluidos…

Primero, no se le ha pagado esa cantidad. Él ha ganado alrededor de 3 mil 500 soles, pero recuerden dónde entramos, entramos al distrito más corrupto, lleno de mafias, lleno de delincuentes, donde hacíamos operativos. Necesitamos personal que cubra un cierto perfil, en torno a seguridad y que sea de confianza. Recuerden que tenía que saber a qué hora y cuándo eran los operativos.

A ti el pueblo te conoce como arquero, pero ¿has estudiado alguna otra profesión?

Claro que sí. Me faltan tres cursos. Termino Administración en mayo.

Administración de Empresas, ¿dónde?

En la UPC.

SU MATRIMONIO

¿Es verdad que te casaste con Vanessa Terkes solo para llegar a la alcaldía de La Victoria?

Eso es totalmente falso. Fue lindo en su momento, es algo que ya pasó y siempre le vamos a desear todo lo mejor a Vanessa.

Ella te denunció por violencia psicólógica. ¿Ya se amistaron? ¿Tienes algún de tipo de comunicación con ella?

No hemos tenido comunicación luego. Lo importante es recalcar que todo ha sido archivado y no hay ninguna condena ni nada por el estilo.

Si llegas a ser presidente, ¿Quién sería tu primera dama?

Estamos en veremos (sonríe).

¿No tienes novia actualmente?

Me reservo el derecho...

Usted es candidato a la presidencia, no puede reservarse el derecho…

¡Ah! Tienen que saber de mi novia, todo. Mi vida siempre ha sido bastante pública y ustedes en Trome se han encargado de hacerla más pública.

George Forsyth en entrevista con Trome

LA MARIHUANA

Daniel Olivares dijo que consumía marihuana hace 20 años. ¿Alguna vez has consumido drogas?

Jamás he consumido una sola droga en mi vida.

¿De qué vives actualmente? ¿A cuánto asciende tu patrimonio personal?

Tengo mi casa, mis vehículos, mis cuentas que obviamente me ha ido bien como jugador de fútbol y también de empresario.

Más o menos, ¿cuánto tendrías en el banco, aproximadamente?

No, no puedo dar esa cifra, comprenderás porque no viene al caso.

Tú naciste en Caracas y eres hijo de madre chilena. ¿Cuántos pasaportes tienes?

Yo tengo la nacionalidad peruana y lo que muchos saben, porque yo jugué en Europa, el pasaporte alemán. Yo no tengo ni chileno ni venezolano.

¿Qué harías si el Jurado Nacional de Elecciones te excluye de la carrera electoral?

Nosotros vamos a protestar como corresponde porque sería una injusticia. Sería ir contra el derecho de cualquier ciudadano a participar, contra los pactos que nosotros tenemos, los acuerdos internacionales… en ninguno de los artículos por los cuales nos quieren excluir, digamos, realmente presenta una vacancia.

Gracias George. Como a todos te deseo una buena campaña siempre con honestidad y luchando por nuestro Perú…

Un gusto que estés acá, un gusto verte nuevamente… y a todos los peruanos que se cuiden mucho.