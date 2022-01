Qué tales padrino. El gerente general de Petroperú, Hugo Chávez Arévalo, dijo que no renunciará, según un audio que reveló el programa ‘Panorama’, tras la denuncia en el proceso de compra de biodiesel en favor del empresario Samir Abudayeh, que fue cancelado y nuevamente convocado.

En el referido audio se escucha al gerente general de Petroperu indicando que tiene el respaldo del presidente de la República, Pedro Castillo, así como de los ministros de Economía, Pedro Francke; y del ministro de Energía y Minas, Eduardo González Toro.

“No voy a renunciar y no me van a sacar de acá. Yo me voy al día siguiente que el presidente salga del país”, se escucha en el audio que revela Panorama.

Al día siguiente de conocerse la denuncia periodística, Hugo Chávez convocó - como lo sostiene Panorama- a una reunión con el personal, a quien les indicó que contaba con el respaldo de dos ministros, del ministro de Energía y Minas (Eduardo González) y del ministro de Economía y Finanzas (Pedro Francke).

“He conversado con los ministros de Energía y Minas y de Economía y ellos me respaldan”, se escucha decir a Chávez Arévalo.

Hugo Chávez es economista que el 8 de setiembre llegó a Palacio de Gobierno, acompañado de Yober Sánchez Delgado y Fermín Silva Cayatopa. Tras ello, ocho días después fue nombrado miembro del directorio de Petroperú y luego de 20 días, como gerente general de la empresa estatal.

Según Panorama como proveedor del Estado, Hugo Chávez Arévalo fue sancionado por la OSCE en varias ocasiones, además tienen deudas con la Sunat, ONP y Essalud.

Karelím López en Petroperú

Sobre la asistencia de Karelím López a la gerencia general de Petroperú, Chávez Arévalo dijo que no se había reunido con ella, sin embargo, en el registro de reuniones, que presenta Panorama, se reporta el ingreso hasta en seis ocasiones.

De acuerdo con el registro de visitas, se reporta la llegada al piso 20 de la gerencia general el día 19 de octubre, al día siguiente del supuesto encuentro de palacio de Gobierno.

Además, ingresó el 21, 22, 25, 27 y 28 de octubre. En este caso, el reportaje detalla que el día 27 de octubre llegó acompañada de Guillermo Reynoso Medina y Gustavo Torreblanca, quienes fueron nombrados gerentes en Petroperú