Gilbert Violeta: ‘Este gobierno es un desperdicio para el país’ | ENTREVISTA | VIDEO

POR: OSCAR TORRES



A escasos días de la reunión entre el presidente de la república, Martín Vizcarra, y el presidente del Congreso, Pedro Olaechea, parece que la suerte está echada. Por tal motivo, conversamos con el congresista vocero de Contigo, Gilbert Violeta, quien conoce perfectamente a Vizcarra y a Olaechea, y nos adelanta qué podría suceder con una crisis que parece de nunca acabar.



Congresista Violeta, usted es amigo de PPK, quien llegó con Vizcarra y Meche Aráoz a Palacio, ¿habla actualmente con el expresidente?

Sí, permanentemente. Soy amigo de PPK, además es el padrino de mi hijo.



¿Y con el presidente Vizcarra?

Hace casi un año que no tengo conversación con él.



¿Por qué?

Porque tuvimos la ruptura a raíz del tema de la bicameralidad. Habíamos acordado que íbamos a sacar adelante la bicameralidad y luego él se echó para atrás.



¿Qué opinión tiene de su gobierno?

Que es un desperdicio para el país. Era una oportunidad de oro para salir adelante. Estamos próximos a cumplir 200 años como república y hoy estamos enfrascados en una lucha sin cuartel que no tiene sentido.

Entrevista Gilbert Violeta / Video: Trome

¿Por qué se opone al adelanto de elecciones?

Porque el adelanto de elecciones debió darse el 2018, cuando lo vacan a PPK y le dijimos a Vizcarra y a Meche Aráoz ‘renuncien y nos vamos todos a nuestras casas’.



Pero ¿quién se opuso?

El señor Vizcarra.



¿Vizcarra traicionó a PPK?

Yo creo que sí. Ha tenido actos, lamentablemente, de traición.



PPK fracasó y renunció presionado por el Parlamento ‘fujiaprista’ ¿Pasará lo mismo con Vizcarra?

Yo creo que salió porque Odebrecht sacó a PPK y tuvo como cómplice a un Parlamento que utilizó estas denuncias para botarlo.

‘Hildebrandt en sus trece’ acaba de revelar que la ‘operación vacancia’ ya está en marcha, ¿es verdad?

No creo. Se hablan demasiadas cosas en este momento y la verdad que en un clima tan confrontado entre el Parlamento y Ejecutivo, es obvio todo tipo de voces. También hay voces que dicen que quieren cerrar el Parlamento y sería tan inconstitucional como, en este momento, promover una vacancia.



CHINCHERO



El tema con el que se buscará sacar de Palacio al presidente será el caso Chinchero. ¿Lo amerita realmente?

Mire, son investigaciones que están en proceso, avanzando. Veremos qué es lo que resulta, pero quien está llevando la investigación no es el Parlamento, es el Poder Judicial, el Ministerio Público.



¿Cuál es el caso que asusta al presidente?

Yo creo que le asusta más el caso Conirsa, porque es un consorcio que hubo en Moquegua, él dijo que su empresa nunca había recibido dinero de Odebrecht y resulta que había estado consorciada, asociada, vinculada a la empresa Odebrecht y a la empresa Graña y Montero, que hoy se ha acogido a la colaboración eficaz y, por lo tanto, tiene que dar información.

FUJIMORISMO



Diversos analistas sostienen que el fujimorismo busca tumbarse al presidente para salvarse de las investigaciones de Lava Jato, ¿lo cree así?

Por lo menos del Parlamento, insisto, no creo que vengan investigaciones importantes. El Ministerio Público ha levantado cosas importantes, pero otra cosa... ¿de dónde viene la acusación en el caso Chinchero? Del procurador Amado Enco, que es funcionario del Ministerio de Justicia, que depende del ministro de Justicia y que luego lo toma el Ministerio Público; o sea, la Fiscalía, entonces es el propio Estado, el propio Gobierno y sus propios funcionarios quienes están haciendo esta acusación.



La mayoría de la población está en contra de la vacancia y, más bien, pide el cierre del Congreso.

Yo creo que hay que respetar la opinión de la mayoría, pero cuando uno es líder y tiene una responsabilidad de Estado, debe saber ponderar lo que la gente piensa. La gente piensa hoy día que también tiene que haber pena de muerte. La gente también cree que todos los recursos tienen que ser completamente del Estado y hay que botar a las grandes transnacionales del Perú. La gente también puede creer que las medicinas y que los servicios tienen que ser absolutamente gratuitos y que el agua potable debe ser gratuito. En parte tienen razón, porque viven de la indignación, pero ahí es donde entra el líder, que tiene que saber explicar qué cosa es posible y qué cosa no lo es.



¿Si Vizcarra cierra el Congreso, se convertiría en un dictador?

Sin duda, habría roto el orden constitucional y sería perseguido por ese delito.



¿Usted cree que utilizará la cuestión de confianza?

Esperemos que no. Ha dicho en un programa que ya tiene informes que le dicen que es posible y yo, como abogado, les digo que estoy absolutamente seguro de que es inconstitucional.

Se comenta que Meche Aráoz forma parte de los que buscan la caída del presidente para ella asumir el poder, ¿es verdad?

Bueno, si alguien comenta eso, debe provenir de Palacio más que de la oposición.



¿Por qué cree que Vizcarra nunca le tuvo confianza a la vicepresidenta Aráoz?

En general, los presidentes, no digo en este caso nada más, no confían mucho en sus vicepresidentes porque, digamos, son las piezas de recambio, pero ellos tenían muy buena relación en su origen. Cuando estaban en campaña eran muy buenos amigos.



Usted es un hombre de Derecho, pero también tiene que percibir el sentir de la calle. ¿Qué es lo que le conviene al Perú en estos momentos?

Terminar lo antes posible con la confrontación. Si en algo coincidimos con el presidente Vizcarra es que este clima de confrontación no puede perdurar más. El asunto es si la mejor solución es un adelanto de elecciones en los términos planteados por el presidente. Yo le pongo otra propuesta: qué pasa si es que el acuerdo político más bien es renuncia el presidente, renuncia la vicepresidenta y nos vamos a elecciones, como dice la Constitución, en cuatro meses. ¿Por qué esa vía no es utilizada? Evitamos referéndum y terminamos esta historia en cuatro meses.



¿Por qué cree que hay tanta gente en el país que pide el cierre del Congreso?

Porque hay una indignación generalizada. Yo creo que ha habido abusos del Congreso, por ejemplo, durante el primer período de este gobierno, que ha sido el periodo PPK. El Parlamento ha tenido una manifestación de votos en bloque muy fuerte y que para lectura de la población, fueron votos abusivos.

La vicepresidente Aráoz fue clara en la entrevista que me dio: “Fujimori tenía popularidad, cerró el Congreso, abusó del poder y terminó en la cárcel”. ¿Alguna reflexión?

Es la historia de todos los que han tenido actos dictatoriales o anticonstitucionales en la historia del Perú y eso es lo que debería saber el presidente. Es lo que le deberían decir sus asesores.



Usted ha dicho que el presidente de la república está súper mal asesorado...

Porque, por lo menos en materia jurídica, está cometiendo errores garrafales. Los proyectos de reforma constitucional no pueden ser objetados por el Poder Ejecutivo. El presidente de la república es un ingeniero y con mayor razón el ministro de Justicia debe ser un buen asesor, y no lo está siendo.



El tema principal será el adelanto de elecciones y Vizcarra ha dicho que no va a ceder. ¿Qué sentido tiene reunirse con Olaechea?

¡Ah! Eso mismo digo yo. El presidente de la república ha dicho “yo no voy a mover una coma de mi propuesta”. Entonces no entiendo qué sentido tiene. Yo creo que este diálogo va a ser un diálogo de resultado cero.



¿Cuál es el escenario legal que corresponde a la actualidad que vive el país?

Primero, hay que buscar una salida política. La salida política es el entendimiento en base a una agenda. Un hacer algo para que la gente vea que los políticos son capaces de darles resultados y a ese acuerdo político hay que darle una forma legal.

KEIKO EN PRISIÓN



¿Keiko, desde el penal de Chorrillos, es la que está bloqueando el debate del adelanto de elecciones?

No creo. Yo pienso que hay un fujmorismo muy partido en este momento, de lo que hemos visto en estos últimos tiempos. Hay dos o tres fujimorismos dentro de Fuerza Popular.



¿Usted considera que ella está presa injustamente?

No lo sé, porque sería inapropiado pronunciarme sobre un caso de otro político, más aún cuando está en situación de desgracia. Me parece que hay que dejar que el Poder Judicial haga su trabajo y que ella pueda ejercer una buena defensa.



¿Respalda la labor de los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela?

En general, sí, excepto en su exposición mediática. Yo creo que la justicia, por principio, no puede ser mediatizada y creo que ellos cometen un exceso de exposición pública.



¿Le pareció un abuso el pedido de prisión para PPK?

Sí, sin duda. Es un hombre mayor de 80 años, vive con una enfermera al costado. No tiene la familia en Perú. Que haya algunos amigos que lo visitemos, ahora hasta ya da miedo perjudicarlo con una visita, no puede ser visto como un complot político.

Tengo entendido que PPK estaría muy molesto con Vizcarra, ¿eso es verdad?

Yo creo que hace tiempo está fastidiado con Vizcarra. Las palabras exactas no sé si es que sean esas, pero sí se siente fastidiado, incómodo y creo que decepcionado.



Ante tanto lío político, la economía sigue estancada y se siguen perdiendo empleos, ¿qué hacemos?

Hay que reorientar la economía. El ministro de Economía acaba de aceptar que el 70 % del presupuesto no se está gastando. Eso es una ofensa para el pueblo peruano, es decir, tenemos la plata y no hacemos las obras.



¿Se ha quedado solo el jefe de Estado?

Pareciera, pero el jefe de Estado se está quedando solo porque él quiere estar solo.



¿Qué cree que pasará finalmente?

Deseo que pueda haber un entendimiento, tarde o temprano. Esperemos que sea lo más temprano posible y que nos reencaucemos hacia una vía constitucional. Hoy estamos caminando al borde del abismo.



¿Usted qué quiere que pase?

Que haya un acuerdo y que podamos decir “vamos a priorizar estos tres temas de reformas en la agenda del próximo año y medio, y tiramos para adelante en lugar de seguir peleando”.



¿Y que Vizcarra se quede hasta el 2021?

Y que se quede Vizcarra, los parlamentarios, en fin, pero que haya un buen proceso electoral, no de la manera como lo están haciendo.



Gracias, congresista Violeta, ojalá se acaben todos estos líos políticos por el bien del Perú y que exista una salida digna a estos graves problemas.

Gracias, Oscar, un placer.