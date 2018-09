Gilbert Violeta: No veo ninguna posibilidad que Keiko Fujimori sea presidenta | ENTREVISTA

Tras conocerse las reuniones secretas entre el presidente Martín Vizcarra y la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, es importante saber qué está pasando dentro del Ejecutivo. Por tal motivo, conversamos con el vocero del partido oficialista Peruanos Por el Kambio, Gilbert Violeta, quien no calló nada.



Congresista Violeta, diversos analistas están convencidos de que el fujimorismo ya decidió ‘darle un golpe’ a Martín Vizcarra, ¿crees lo mismo?

Yo creo que el fujimorismo está viviendo la psicosis del cierre del Congreso y eso los lleva a una desesperación extrema.



Explícale a la gente que significa eso...

Que están muy asustados, están desesperados y, por lo tanto, están viendo fantasmas en todos los rincones. Ese es su problema principal. Creen que el Ministerio Público va detrás de la señora Keiko y su familia, y piensan que el presidente Vizcarra quiere cerrar el Congreso.



¿Cometió un grave error el presidente al reunirse en secreto con la lideresa del fujimorismo?

Hubiera sido mejor si todos hubiéramos conocido estas reuniones, pero yo respeto que los presidentes, como los líderes, se sepan reunir y sepan guardar su palabra.



¿Qué buscaba Keiko? ¿Manejar al presidente?

Ella creyó que había puesto al presidente Vizcarra y por lo tanto, tenía que ser su peón político.



Aquí viene la especulación, ¿se reunió Vizcarra con los fujimoristas para conversar sobre la vacancia de PPK?

Los detalles de las conversaciones los saben solo ellos.



Pero es importante, porque si fue así, sería una traición...

No lo sé, nosotros decidimos darle vuelta a la página. Lo que nosotros criticamos es el oportunismo político de la señora Fujimori, que justo cuando se están debatiendo reformas importantes decide poner a la luz estas reuniones. Si realmente ella hubiese sido consecuente y honesta consigo misma, nos lo hubiera dicho a todos el primer día.

La mayoría de la población exige el cierre del Congreso, ¿eso generaría mayor inestabilidad en el país?

Bueno, el cierre del Congreso yo no creo que esté en la agenda política del presidente, pero sí considero que debería estar en la agenda la cuestión de confianza y, si es que el Parlamento no aprueba la legislación y le niega la confianza, se va a terminar autocerrando, pero no porque Vizcarra lo quiera.



Después de todos estos acontecimientos, ¿qué opinión te merece Keiko?

Que es una persona desesperada, está errática y, lamentablemente, no ha madurado en el plano político.



¿Qué crees que pasará con ella en el 2021?

Yo pienso que no tiene ninguna probabilidad de salir elegida presidenta en el país, en lo inmediato por lo menos.

HINOSTROZA Y CHÁVARRY



Las encuestas reflejan que la ciudadanía tiene la plena certeza de que el Congreso protege a César Hinostroza y su red mafiosa, ¿por qué?

Porque todos vemos cómo los audios vinculan a la señora Fujimori con el señor Hinostroza, con el señor Chávarry, fiscal de la Nación, y que el fujimorismo los está blindando, eso es manifiesto.



¿Estás convencido de que hubo una reunión entre Hinostroza y la llamada ‘señora K’?

Bueno, lo ha dicho un colaborador eficaz. No lo he dicho yo. Y creo que sería bueno que la señora lo explique.



Todo parece indicar que la reforma judicial no se va a realizar en el corto plazo. Eres abogado, ¿eras consciente de toda la podredumbre que existe en el Poder Judicial?

Mira, en el Poder Judicial hay corrupción desde siempre, pero ahora es evidente a raíz de los audios que estamos escuchando. Este sistema de crimen organizado va desde la cabeza del Poder Judicial, es un vocal supremo y comprende incluso a un fiscal supremo. No estamos hablando de cualquier cosa. El presidente no se puede quedar quieto ante esta situación.



El fiscal Pedro Chávarry se niega a renunciar, ¿qué se puede hacer?

Acusación constitucional es lo que está viéndose en el Parlamento y dentro de este se puede destituir a los jueces y fiscales corruptos.



¿Por qué te parece que Keiko protege a Chávarry?

Porque, probablemente, Chávarry protege a Keiko.



¿Y por qué Chávarry protegería a Keiko?

Porque la señora Keiko y muchos de sus allegados políticos tienen muchos procesos judiciales y, posiblemente, necesitaban aliados en el Ministerio Público.



El fiscal de la Nación ha dicho que lo atacan porque él va a hacer caer a los corruptos de este y de gobiernos pasados, ¿qué opinas?

Que si él tuviera pruebas, ya los hubiera denunciado hace mucho. Es nada menos que el fiscal de la Nación. O sea, ¿el fiscal está esperando que un ciudadano denuncie?



¿Qué salida le ves a toda esta complicada situación política?

Cualquier salida tiene que darse dentro de los cánones constitucionales y legales.

SALAVERRY



El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, ¿te parece una persona confiable?

Yo creo que comenzó tomando algunas medidas positivas, pero ahora último da la impresión de que volvió a ser vocero de Fuerza Popular y no presidente del Congreso.



¿Crees que hay impunidad para algunos políticos, por ejemplo como Toledo, que vive tranquilo en Estados Unidos luego de recibir 20 millones de Odebrecht?

Creo que el señor Toledo está utilizando a la justicia americana para protegerse.



Alan García ha comentado que regresa a la política, ¿qué opinión te merece?

Ojalá postule y que el pueblo peruano no le dé el voto, porque esa es la mejor sanción para un político.



¿Confías en que el gobierno de Vizcarra llegará al 2021?

Yo espero que sí. No tendría por qué no llegar, es lo que dice la Constitución.



¿Piensas que están haciendo un buen trabajo los asesores extranjeros con Vizcarra?

No creo que haya asesores en plural. Hasta donde yo sé, es una persona que ve comunicaciones y creo que está sobredimensionado.



Es innegable el tema del asesor argentino conocido por todos...

Te refieres al señor Maximiliano Aguiar, pero no le veo dotes de asesor político, es más bien un comunicador.



Es decir, uno más...

Bueno, todos los presidentes tienen derecho a contar con equipos técnicos.



¿Qué mensaje de esperanza le darías a la población en estos momentos?

Que confíen en el presidente de la república, pues está tomando decisiones y que en el Parlamento no toda la clase política es corrupta. Hay quienes creemos que cambiar el país es posible.



Gracias, congresista.

Te agradezco, Oscar.