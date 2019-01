Gino Costa: ‘La decisión de sacar al juez Richard Concepción Carhuancho es para liberar a Keiko Fujimori’

Por: Oscar Torres



Luego que apareciera una investigación periodística que involucraría a una empresa del presidente Martín Vizcarra con Odebrecht, además del retiro del juez Richard Concepción Carhuancho del caso Keiko Fujimori, entre otros temas, la coyuntura política del país sigue ‘movidita’. Por tal motivo, Trome conversó con el congresista Gino Costa, vocero de la bancada Liberal.



Congresista Costa, ¿usted cree que la salida del juez Concepción Carhuancho responde a un plan del fujimorismo para liberar a Keiko?



Me parece que sí.



¿Por qué?

Porque cuando el fiscal Pérez allana el domicilio de Silva Checa encuentra documentos que establecen que la estrategia legal de defensa de Keiko pasa por deshacerse de Concepción Carhuancho, por ser un hombre honesto y severo en la lucha contra la corrupción.



Según ‘Hildebrandt en sus Trece’, el plan A era que Chávarry se baje a los fiscales Pérez y Vela, y el plan B, que la sala que dirige Cesar Sahuanay retirara a Concepción Carhuancho...

Ya se cumplió el plan B. Intentaron tirarse abajo a Pérez y a Vela, y acuérdate del plan C, que era acabar, sobre todo, con el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht. Felizmente, no han logrado dos de los tres objetivos que se plantearon y yo no descarto que la medida contra Concepción Carhuancho sea revertida, porque me parece que ha sido ilegal, ‘express’ y sin fundamento.

¿Keiko debería seguir en prisión?

Por ahora sí. Tiene una orden de prisión por 36 meses. No veo ninguna razón para que le sea levantada, pero creo que la decisión de sacar a Concepción Carhuancho, y reemplazarlo por Elizabeth Arias, es la de ponerla en libertad.



¿Considera que en estos momentos el Poder Judicial garantiza que haya procesos justos contra los acusados por corrupción?

Esta última decisión, en relación con Concepción Carhuancho, me hace tener serias dudas... Creo que todavía hay mucho ‘hermanito’ en el Poder Judicial.



¿Cuál debe ser la actitud de la ciudadanía ante los hechos de corrupción que estamos conociendo?

Mantenerse vigilantes y seguir movilizados.



¿De qué forma podemos garantizar que los fiscales Pérez y Vela sigan cumpliendo con su labor?

Garantizar que nadie interfiera con ellos y seguir apoyándolos desde la sociedad.



¿Chávarry debe dejar de ser fiscal supremo?

Debe dejar de ser fiscal supremo, espero que deje de serlo.

Algunos fujimoristas y opositores al Gobierno señalan que la Justicia es selectiva y no toca a Susana Villarán ni a PPK, por ejemplo. ¿Qué opina?

Que los dos están con impedimento de salida y con todas sus propiedades y sus cuentas congeladas.



Incluso en el caso de Villarán se comenta que su delito es más grave, porque ella era funcionaria pública cuando supuestamente recibió dinero de Odebrecht...

La verdad que sí. Creo que ella está en una situación complicadísima y cuando llegue la información de Brasil, como resultado del acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht, tengo la impresión de que, seguramente, va a terminar en la cárcel.



A propósito, Odebrecht prácticamente coimeó a toda la clase política del país, ¿cuál es su reflexión?

Parecería que estamos jodidos, ¿no? Pero gente como Vela, Pérez y Concepción Carhuancho me devuelven la confianza en la Justicia peruana.



Se espera que de Brasil llegue toda la información de las coimas que se pagaron en el Perú. ¿Habrá más de una sorpresa?

Espero que sí. Espero que caigan todos los que tengan que caer.



Alan García reitera que otros se vendieron y él no. ¿Le cree?

No.



Los sobornos que presuntamente se pagaron por el Metro de Lima llegarían a 24 millones de dólares. Desde su punto de vista, ¿el líder aprista no sabía nada?

No.



¿Por qué?

Porque lo ha dicho el viceministro de Comunicaciones, el señor Cuba, y lo ha dicho el señor Nostre, que fue quien sobornó a Cuba: A nivel político también se pagaron sobornos por el Metro de Lima.

¿Era consciente de todos los negocios que hacían las empresas de PPK con los brasileños?

Obviamente no, sino no lo hubiera defendido como lo defendí en la Comisión Lava Jato. El día que me enteré de ese hecho, dejé de hacerlo.



¿Se decepcionó de PPK?

Sí, me hubiera gustado que fuera honesto y transparente conmigo.



¿Cómo se siente dentro de este Congreso?

Me siento bien. Dando la pelea contra la corrupción en el país.



¿Cómo es posible que lleguen personajes como Moisés Mamani al Parlamento?

Porque los elegimos.



Con toda la corrupción que invade a la política en el Perú, ¿hay la posibilidad de dar un buen mensaje a los ciudadanos?

Yo creo que lo estamos dando... Pérez, Vela y Concepción Carhuancho le están dando un mensaje de esperanza y optimismo al Perú.



‘ALAN ESTÁ NERVIOSO’



¿Se considera oficialista, defensor del gobierno de Martín Vizcarra?

No, pero con Vizcarra dimos ‘la pelea’ juntos, ganamos la elección juntos y compartimos un mismo programa, de manera que es natural para nosotros darle el apoyo necesario para que su gobierno sea un éxito.



Alan ha dicho que el presidente Vizcarra le ha mentido al país al no revelar su contrato con Odebrecht. ¿Qué opina de eso?

Alan está tratando de poner a la defensiva a Vizcarra, porque Vizcarra es quien lidera la lucha contra la corrupción en el país y él, como otros que se ven vulnerables frente a las investigaciones, quiere que estas se caigan.



¿El expresidente García está nervioso?

Está nervioso. Se le ve en la cara, ¿no? Y quiere tirarse a como dé lugar estas investigaciones. Lo intentó con Chávarry cuando el 31 sacaron a Vela y Pérez, trató de tirarse abajo el acuerdo de colaboración eficaz y ahora parece que ha logrado neutralizar a Concepción Carhuancho. Ese es parte de su esfuerzo y ha mandado investigar al presidente Vizcarra. Esto es parte del esfuerzo por neutralizar las investigaciones contra la corrupción.

¿El nuevo escenario en el Congreso debe permitir la creación de nuevas bancadas y la redistribución de las comisiones?

Ya se crearon las nuevas bancadas y estamos a la espera de que se redistribuya la representación de cada grupo parlamentario en las comisiones.



¿Cómo ve el futuro del Perú a mediano plazo con toda la información que llegará de Brasil?

Yo lo veo muy bien. Me parece que el Perú está dando el ejemplo de lo que hay que hacer frente a la corrupción, que es investigar a fondo, conocer la verdad y hacer justicia con los responsables de graves hechos de corrupción. Es la única manera para que el Perú avance.



¿El presidente Vizcarra debe terminar su mandato el 2021?

Espero que lo termine.hay que seguir dando pelea contra la corrupción.



Muchas gracias, congresista Costa. Ojalá se detenga el ruido político y el Perú avance...

Muchas gracias a ti.