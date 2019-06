Gino Costa: "El fujimorismo representa el blindaje a la corrupción" | ENTREVISTA | FOTOS

POR: ÓSCAR TORRES



Continúan las amenazas del presidente Martín Vizcarra sobre un posible cierre del Congreso. El Parlamento aún no establece si aprobará todos los proyectos de ley para la reforma política. Es un buen momento para conversar con el legislador de la Bancada Liberal, Gino Costa, quien, sin medias tintas, defiende al presidente.



Congresista Costa, el presidente ha dejado entrever que si no aprueban la reforma política tal como la ha planteado al Congreso, podría cerrarlo. ¿Usted estaría de acuerdo?

Fue esa la manera en que se planteó la cuestión de confianza. Si le da la confianza al gobierno, se le daba a condición de que se implementaran los seis proyectos de ley de reforma política. De manera que si el Congreso no cumple, el presidente perfectamente puede asumir que la confianza no le ha sido otorgada…



Pero ¿eso no generaría más incertidumbre política de la que ya estamos viviendo?

Corresponde a la mayoría, en el Congreso, no permitir que eso ocurra.



El propio ministro de Economía, Carlos Oliva, ha dicho que toda esta convulsión política ahuyenta las inversiones y traba el crecimiento. ¿Qué piensa?

Que le conviene al país que el Congreso y el Ejecutivo lleven la fiesta en paz, pero para ello la mayoría congresal tiene que poner de su parte, cosa que no ha ocurrido hasta ahora.

Y si Vizcarra cierra el Congreso, ¿no lo convertiría en un golpista como Alberto Fujimori?

No, porque lo haría solo en el marco de la Constitución.



‘VITOCHO’



‘Vitocho’ García Belaunde, por ejemplo, afirma que el mandatario se maneja por las encuestas y por eso ‘pecha’ al Congreso. ¿Qué le respondería?

Que todos los políticos tomamos en consideración las encuestas y que el presidente no es ninguna excepción.



¿Por qué se reunieron el presidente Vizcarra, el primer ministro Salvador Del Solar y el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, en Palacio? ¿Cuál era la intención de fondo?

Habría que preguntarles a ellos, pero entiendo que el propósito ha sido reducir las tensiones y facilitar la aprobación de la reforma política. Involucrar a Salaverry en el esfuerzo de aprobar la reforma política.



¿Cómo definiría usted en líneas generales la posición del fujimorismo en el Parlamento?

Lamentablemente, el fujimorismo se ha caracterizado por su obstrucción a la labor del Poder Ejecutivo, por un lado. El blindaje a la corrupción y la obstrucción a la acción de la justicia, así como un manejo autoritario del Congreso…

¿Por qué el ‘blindaje’ a Pedro Chávarry?

Habría que hacerles la consulta a ellos, entiendo que es porque cuentan con que él ayude a su lideresa y ayude a aquellos miembros del fujimorismo que tienen problemas con la justicia, que no son pocos.



Explíquele a la gente, ¿qué representan ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’?

Una mafia dentro del aparato de justicia.



ROSA BARTRA



Acabo de leer que Rosa Bartra se perfilaría como nueva presidenta del Congreso, ¿qué opinión le merece?

Bueno, tiene un liderazgo importante dentro del fujimorismo, no sé si cuente con el apoyo suficiente dentro de su bancada y si cuente además con otras bancadas que quieran respaldarla en su pretensión.



¿Cree que Keiko sigue manejando a la bancada fujimorista desde prisión?

Eso es lo que se dice.



Los críticos del gobierno aseguran que Vizcarra se enfrenta al Congreso porque no tiene ninguna obra buena que mostrarle al país…

Eso no es verdad, estamos ‘ad portas’ de los Juegos Panamericanos y esa es una obra de este gobierno, que incluye, digamos, a Pedro Pablo Kuczynski y a Vizcarra. Y es un logro importantísimo en términos de infraestructura deportiva y por tanto educativa, que va a quedar para el Perú. No es poca cosa.

¿Por qué la economía está creciendo muy poco?

Yo imagino que esa es una excepción. La idea es que podamos acercarnos al 4% a fin de año y, si eso es así, nos ubica entre las economías de más crecimiento en América Latina, la tercera. Lo que indica es que no estamos creciendo como quisiéramos, pero si nos comparamos con la región, somos de los mejores, que no es un dato menor.



Los peruanos reclamamos por la terrible inseguridad ciudadana que se vive en el país, usted fue ministro del Interior, ¿se está trabajando bien?

Se está trabajando bien, sí. Se podría trabajar mejor, también. Creo que hay que fortalecer el trabajo de inteligencia y apostar, como se hizo al principio del gobierno, en desarticular las organizaciones criminales a través de los megaoperativos. Hay que ponerle más empeño a esa tarea.



¿Apoya la labor de los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela?

Sí.



Usted postuló por la bancada de PPK, ¿cómo está el expresidente en su prisión domiciliaria?

No lo veo hace mucho tiempo a PPK. No he tenido oportunidad de conversar con él.

Algunos dicen que usted habría traicionado a PPK, ¿qué piensa?

Mira, yo actué de acuerdo a lo que me mandaba, me dictaba mi conciencia. Hubiera preferido no distanciarme de la bancada, pero tuve que hacerlo cuando tomó una decisión con la cual yo no coincidía y que él se había comprometido a no adoptar.



Que fue darle el indulto a Alberto Fujimori...

El indulto a Fujimori y además, se hizo de una manera que me pareció inadecuada.



¿Cuál fue su reacción al enterarse del suicidio de Alan García?

Como todo el mundo, de gran sorpresa y tremendo shock. No me lo esperaba, la verdad.



¿Lo decepcionó Susana Villarán?

Sí. No hubiera esperado que ella terminara como la mayoría de políticos peruanos, involucrada en la corrupción.



¿Y siendo exministro de Toledo, qué le produce el expresidente?

Profundo desprecio.

DINERO SUCIO



¿Por qué cree que casi toda la clase política del Perú fue sobornada por el dinero sucio de Odebrecht?

Porque somos muy laxos (poco rigurosos y severos en cuestiones de moral) con la corrupción y no tenemos mecanismos eficaces para prevenirla y para sancionarla severamente. Ahora los estamos construyendo y eso me alegra.



¿Le preocupa que un tipo como Antauro Humala pueda llegar a la presidencia?

Sí, me preocupa.



De cara a las elecciones generales del 2021, ¿qué le parecen las candidaturas de Julio Guzmán y Alfredo Barnechea?

Me gusta la de Julio Guzmán. Me parece que ha hecho un esfuerzo notable por armar un partido en condiciones muy adversas y le tengo admiración por ello.



¿Y la de Alfredo Barnechea?

Alfredo creo que tuvo dificultades muy claras en la elección anterior, que veo difícil que las haya superado para la próxima campaña electoral.



El periodista Juan Carlos Tafur me dijo que el ‘voto furioso’ podría derivar hasta en ‘Chibolín’, ¿qué opina?

¡Uy! Sería una tragedia, ¿no? El gran desafío es que la democracia se consolide y mantengamos una economía libre y abierta. Y una cierta moderación en la conducción política, cosa que es muy difícil por la tremenda desafección ciudadana con la política, o sea, yo creo que hay peligros de un extremo y de otro, y ambos me preocupan profundamente.



Gracias, congresista Costa, y ojalá se acaben todos estos líos políticos por el bien del Perú...

Ojalá que sí y gracias a ti.