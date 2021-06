Gino Costa sobre el Partido Morado: “De repente Francisco Sagasti puede reorganizarlo y darle un segundo impulso”

El congresista Gino Costa, quien integra la bancada del Partido Morado, consideró este lunes que tras culminar el Gobierno de Transición el presidente Francisco Sagasti debería “reorganizar” la agrupación fundada por Julio Guzmán y “darle un segundo impulso” luego de que esta no pasó la valla electoral en las Elecciones Generales 2021.

En diálogo con el ‘El Filtro Fact Checking’, Costa consideró que el actual mandatario podría “convocar” a muchos de sus partidarios que dejaron el Partido Morado bajo el liderazgo de Julio Guzmán “con la idea de reinscribir” la organización.

“De repente Francisco Sagasti es una figura que puede convocar a todos los morados con la idea de reinscribir el partido, reorganizarlo y generar un segundo impulso. Espero que Francisco Sagasti pueda cumplir ese rol”, señaló.

En otro momento, el legislador dijo esperar que el Poder Judicial “revise” el impedimento de salida del país por 8 meses en contra de Julio Guzmán y lo dejen irse” a enseñar a Estados Unidos porque “es un político que no se va a fugar”.

“Yo espero que la Sala que revise la decisión le permita irse, no hay nada contra él, hay un dicho de un congresista sin ninguna evidencia y hasta donde yo entiendo no hay nada. Si él se ha puesto a derecho, ha colaborado con las autoridades es un político que no se va a fugar, espero que eso se corrija”, manifestó.