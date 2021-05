La exlegisladora y exministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Gloria Montenegro, manifestó que en el actual Congreso hay una falta de prudencia y poca sensibilidad social, al proponer una moción de censura en contra del presidente Francisco Sagasti (la que fue desestimada) y la restauración irresponsable de la bicameralidad.

Montenegro se refirió al dictamen aprobado días atrás en la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso para abrir una cuarta legislatura ordinaria de apenas un mes de duración, con la finalidad de aprobar las reformas constitucionales que buscan la restauración del Senado y la modificación de la cuestión de confianza.

“En el Congreso hay una falta de prudencia y sensibilidad social para meter temas que aparte de generar inestabilidad van a causar preocupación y caos, sobre todo, porque afecta todo el aparato estatal. No es que cambias a un presidente para un día u otro ¿Qué pasa con los ministerios y los gobiernos locales? Qué irresponsabilidad”, sostuvo.

También dijo que este Parlamento actúa de manera irresponsable y agregó que no cuenta con legitimidad social. “Acá no hay solo irresponsabilidad, sino que no tiene legitimidad social este Congreso, porque cambiar la Constitución cuando el 90% de la población le dijo no a la bicameralidad es irresponsable, pero si lees el proyecto en mención que presentan es de mediocre para abajo”, acotó.

Montenegro añadió lo siguiente: “Esa comisión está presidida por gente mediocre y está conformada por gente poco preparada. Por favor, lean las hojas de vida de estos personajes”.

‘INCONDUCENTE’

Por su parte, Cruz Silva del Carpio, coordinadora del Área Justicia Viva del IDL, señaló que cualquier tipo de reforma constitucional a estas alturas no solamente es inconducente, sino hace ilegítima la labor del Parlamento

“Cualquier tipo de reforma constitucional a estas alturas no solamente por tiempo sino por legitimidad del presente Congreso es absolutamente inconducente y hace más ilegítimo lo que hace el Parlamento. No solamente están de salida, sino que hay diversos espacios de la población que señalan la necesidad de un cambio de modelo, no solo en el tema económico, sino en el sistema de justicia, y en el control del poder respecto a un mejor desempeño de las instituciones como el Parlamento”, manifestó de forma tajante.

En ese sentido, Silva del Carpio indicó que los debates constitucionales tienen que ser debidamente reflexionados y consensuados. Cuestionó que se intente hacer una reforma por parches. (Con información de Ideeleradio)