La ministra de la Mujer Gloria Montenegro: ‘Admiro la fuerza del presidente Martín Vizcarra’ | ENTREVISTA 

Por: Óscar Torres



El 26 de enero del 2020 son las elecciones parlamentarias y existe una tensa calma política. Mientras tanto, siguen apareciendo revelaciones sobre el caso Lava Jato. Lamentablemente, también violencia en las calles y horrendos feminicidios. Por tal motivo, Trome conversó con un miembro del actual gabinete, la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Gloria Montenegro, quien responde de todo.



Señora Montenegro, ¿qué les respondería a los opositores que dicen que usted es la ministra de un dictador?

(Sonríe) Que es exactamente lo contrario. Es el presidente más dialogante que he conocido y, sobre todo, tiene un gabinete que trabaja en equipo.



¿Por qué considera que lo del 30 setiembre no es un golpe de Estado y sí condena el 5 de abril de Alberto Fujimori?

Porque son dos cosas totalmente diferentes. En este espacio se dieron tantas oportunidades al Congreso y no las supieron aprovechar. No ha habido balas, no ha habido tanques. Ha habido muchas alternativas y propuestas a través de nuestro premier.

¿A qué cree que se deba que en la última encuesta de DATUM, el presidente haya bajado 13 puntos de aprobación?

Es lo que se esperaba. Todavía así tiene más del 70% de aprobación en muchas zonas del país y yo creo que es fundamental que la población sienta que estamos trabajando por ellos.



Entre las razones figuran que la gente no conoce un plan de gobierno. ¿Hacia dónde vamos?

Vamos hacia un país desarrollado con metas muy claras y con políticas sumamente importantes: integridad y lucha contra la corrupción, desarrollo económico, desarrollo social e inclusión social, descentralización y fortalecimiento de la institucionalidad con gobernabilidad.

Otra de las razones es que la inseguridad ciudadana se está desbordando en nuestro país. A su criterio, ¿se está trabajando bien en ese aspecto?

La inseguridad ciudadana es un problema de décadas. Actualmente se siente más por varios elementos que se están estudiando y controlando, pero es fundamental verlo de manera integral con los gobiernos locales y gobiernos regionales, a través del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana.



Explíquele a la gente, ¿por qué dijo que si por usted fuera, le devolvería 10 mil millones a Odebrecht? ¿No le parece demasiado entreguismo hacia esa empresa corrupta?

Todos los años se van 12 mil millones en corrupción. Pagar 524 millones por orden, por el mandato del juez, es nada. Pagar 10 mil millones, por una sola vez, me solucionaría el problema de la República Peruana.



DEMOCRACIA CON VALORES



Finalmente, ¿cuál es el beneficio del Perú de todas estas negociaciones con Odebrecht?

Conocer la verdad y construir una línea de base para que en el país no vuelva a pasar lo mismo. Y volver a construir una democracia altamente participativa, pero con valores, con ética, con moral.

Algunos analistas están comentando que el nuevo Congreso que se elegirá en el 2020 va a ser peor, ¿lo considera así?

Espero que no. Una gran responsabilidad es de la ciudadanía y de los partidos políticos.



Rosa María Palacios dice que este nuevo Congreso tendría un tercio de gente de izquierda, ¿eso significa más chavistas y defensores del modelo venezolano?

Hemos visto una izquierda que ha estado en el Congreso con liderazgos bastante importantes y consecuentes. Yo creo que va a depender de la agenda que tú pones sobre la mesa. Qué proyectos pones sobre la mesa, en donde todos estemos de acuerdo. Por ejemplo: seguridad ciudadana, disminución de brechas sociales, el tema de conciliar criterios entre agricultura y minería.



¿Le parece bien que Martha Chávez postule como número ‘1’ en la lista de Fuerza Popular?

Ella sabrá qué decide y qué decide su partido. Siempre he dicho que este es el momento de grandes oportunidades para el país, para hacer cambios, para caras nuevas y caras que realmente representen los valores nacionales.

¿No cree que el presidente se inmiscuye en el proceso electoral, al sugerir rostros y candidatos cuando él debe ser totalmente neutral?

En lo absoluto. El opinar de manera general es ser neutral, como lo estoy haciendo en este momento.



¿Qué respondería a los que califican de mediocre a este gobierno?

Creo que la mediocridad implica no hacer nada y pensar en el corto plazo. Este gobierno está pensando en políticas públicas de Estado y de gobierno como nunca antes se ha hecho.



De acá al 2021, ¿cuál es la gran obra que le van a dejar ustedes al país?

Lo primero, integridad y lucha contra la corrupción. Y lo segundo, saber que la democracia implica las coordinaciones y el respeto a los tres poderes del Estado.

DEJÓ APP TRAS 18 AÑOS



Usted acaba de renunciar a Alianza Para el Progreso (APP) de César Acuña, quien se opuso junto al fujimorismo y aprismo a la disolución del Congreso, ¿esa fue la razón de su salida?

Son varias gotas que llenan el vaso, pero considero que en los 18 años que he estado en Alianza Para el Progreso, habiendo sido dos veces secretaria nacional, se ha tratado de construir un partido al servicio de la gente. Espero que los nuevos integrantes sepan respetar eso.



¿Cree que Keiko es una presa política, como sostienen los fujimoristas?

Bueno, la justicia indica todo lo contrario y las evidencias que se presentan día a día también.



¿Respalda totalmente la labor de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez?

Así es.

‘CAIGA QUIEN CAIGA’



Algunos opositores sostienen que el gobierno utiliza políticamente a la Fiscalía, ¿qué opina?

Esa no es una aseveración cierta, es totalmente lo contrario. Somos respetuosos de los poderes del Estado: del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial.



Se lo digo porque César Villanueva, quien fue premier de Vizcarra, está acusado de recibir plata de Odebrecht y no ha pasado nada con él.

Hace más de diez años que sucedió ese caso y qué bueno que se sepa. Como siempre, opinaré: “La justicia debe hacer su rol, caiga quien caiga”.



¿No cree que sea un exceso eliminar del escenario político a Fuerza Popular?

Una cosa es eliminarlos y otra que se autoeliminen. Habría que estudiar en qué caso están.

Usted conversa muy a menudo con el presidente, ¿cuál es el consejo o el tema más resaltante que les dice a sus ministros?

El trabajo coordinado con los gobiernos regionales y locales. Y el trabajo coordinado entre nosotros. Yo no puedo trabajar el tema de violencia contra la mujer sin trabajar con la ministra de Educación, con la de Salud, con la de Trabajo, con la ministra de Inclusión Social. Son programas conjuntos que sacamos adelante.



Mercedes Aráoz sigue siendo la vicepresidenta, ¿tiene contacto con ella?

No tengo contacto con ella, pero no nos olvidemos que ella el 1 de octubre renunció.



Becerril la llamó ‘guaripolera’ de Vizcarra y una serie de calificativos irreproducibles, ¿qué tiene que responderle?

¿Quién le respondería a él? No tiene sentido.

RESPETO A LA MUJER



¿Usted es vizcarrista?

Yo soy demócrata al 100%. Respeto la Constitución y creo que Martín Vizcarra representa en el país el eje central de una verdadera democracia que necesitamos.



Entonces, ¿admira al presidente?

Admiro la fuerza que ha tenido, la contundencia que ha mostrado para poner la primera bandera de luchar contra la corrupción y fijar la integridad como un reto para el Perú.



¿Es un demócrata Martín Vizcarra?

Totalmente.



Sabemos que su ministerio está trabajando duramente, pero la violencia contra la mujer aumenta, ¿qué hacemos?

La cultura machista no es un tema del corto plazo, no se resuelve en un año ni en dos, pero sí estamos dando pasos firmes para construir una nueva sociedad en función a la igualdad entre hombres y mujeres, a la igualdad de oportunidades, igualdad ante la ley, igualdad de derechos y, sobre todo, en el empoderamiento de la mujer.

¿En qué momento de una relación tóxica una mujer debe acudir a las autoridades?

Es fundamental que primero reconozca ella que la relación es tóxica. En segundo lugar, tiene que haber diálogo en la familia, debe existir diálogo con los hermanos, con la madre. Paralelamente, tiene un sistema de justicia. Tiene a la Policía, tiene los Centros de Emergencia Mujer, tiene a la Fiscalía y tiene un Poder Judicial. Esperamos que se trabaje de manera coordinada y con oportunidad, que es lo que más reclamamos.



Muchas gracias, ministra Montenegro. Ojalá que le vaya bien en su labor por el bien del país...

Gracias, Oscar.