Gloria Montenegro renuncia a Alianza para el Progreso: "Mis finalidades partidarias no han sido comprendidas"

La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Gloria Montenegro , renunció de manera irrevocable a su militancia a Alianza para el Progreso (APP) de César Acuña, luego de expresar públicamente sus discrepancias por el accionar de algunos integrantes de dicho partido.

A través de una carta dirigida precisamente a César Acuña, la también integrante del Parlamento disuelto indicó que decidió presentar su dimisión “con la conciencia tranquila” de haber respetado los principios partidarios de APP como congresista de la República.

"Mi decisión se desprende de la necesidad de no discrepar frente a modos distintos de interpretar estos principios y valores democráticos. No es mi deseo ser la frecuente voz singular y discordante en una agrupación política cuyas finalidades partidarias no han sido comprendidas en su total magnitud por un sector del partido", señaló.

Esta es la carta de renuncia de Gloria Montenegro a Alianza para el Progreso. (Foto: Difusión)

La renuncia de Gloria Montenegro a APP se produjo luego que el secretario general de la agrupación, Luis Valdez, afirmara que su partido tiene las puertas abiertas en caso de que algún militante, como Montenegro, se sienta incómodo y quiera abandonar la agrupación política.

"Aquellos militantes que no se sientan a gusto en APP, las puertas están abiertas. No podemos retener a nadie y si la señora ministra de la Mujer hoy tiene esos sentimientos encontrados, la respetamos mucho como ciudadana, peruana y como militante", declaró en Canal N.

Gloria Montenegro había señalado que estaba evaluando su permanencia en APP debido a la actuación que tuvieron los congresistas de esta bancada al votar en bloque junto a Fuerza Popular y el Partido Aprista en el Congreso disuelto, algo que consideró que "pisoteó los principios partidarios".

"Yo todavía estoy en un proceso de evaluación y de análisis sobre la permanencia en APP, de la misma manera que lo está mucha gente [...] Lamentablemente hemos visto que en APP ha habido gente que ha pisoteado los principios del partido", concluyó la ministra.