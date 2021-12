La 16 sesión del GORE Ejecutivo que se había programado para los días 2 y 3 de diciembre en La Libertad sufrió un incidente esta mañana, cuando los gobernadores regionales que estuvieron presentes en la sesión de inauguración pidieron suspender el evento hasta que estuviera presente de forma física la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, y el jefe de Estado, Pedro Castillo.

La sesión empezó con Mirtha Vásquez conectada de manera virtual y con la representación del Ejecutivo a cargo del viceministro de Gobernanza Territorial, Pablo Sánchez, y los ministros de Educación, Energía y Minas y el Canciller Óscar Maúrtua. Sin embargo, los representantes de los gobierno regionales reclamaron por la ausencia de la primera ministra de manera presencial.

“Estimada premier, lamentando su ausencia en este GORE [...] Todo el Ejecutivo debería estar aquí y en medio de este contexto de la grave emergencia sanitaria y por la continua inestabilidad política que vivimos, he aprendido que las crisis son verdaderas oportunidades que tenemos para brillar”, comentó el gobernador de La Libertad, Manuel Llempén, cuando se le dio la palabra.

RECLAMOS DESDE LA AUDIENCIA

Cuando fue el turno de hablar del viceministro Pablo Sánchez, comenzaron los reclamos desde la audiencia, lo que impidió que terminara su discurso de inauguración y se procediera a suspender el evento.

“Comprendo la idea y la necesidad de la presencia física de las personas y es lo que mañana va a ocurrir. El presidente de la República, los ministros están mañana en este lugar, la premier. La presencia es una cuestión difícil pero pido comprensión y también entendimiento. Que la premier no esté físicamente presente no representa que esté ausente”, exhortó el viceministro de Gobernanza luego de manifestar que estaba agendada la presencia de todo el Gabinete y del presidente Pedro Castillo en el segundo día del GORE Ejecutivo, viernes 3 de diciembre.

Luego de eso, el maestro de ceremonias anunció que a pedido de Manuel Llempén, se procedía a suspender la sesión del GORE Ejecutivo hasta que llegara físicamente la primera ministra, Mirtha Vásquez. Esto, a pesar que ella solicitó la palabra a través de la videoconferencia, mientras algunas autoridades ya estaban retirándose de la sesión.

“Podemos comprender perfectamente la molestia, pero creo que sí hay que ser consciente de la situación que vivimos. En este momento, hay una situación muy crítica en nuestro país y aún así hemos querido llevar adelante el GORE Ejecutivo porque nos parece prioritario [...] Esto no es una ausencia, no es una falta de interés”, dijo Mirtha Vásquez cuando finalmente pudo hablar a pesar que ya se había suspendido el evento.

“Lamento esto. Quería comunicarles que estoy retornando hoy mismo a Trujillo. He tenido que venir (a Lima) porque hay cosas que en definitiva no puedo dejar porque no se moverían, pero estoy regresando a Trujillo esta tarde. Me parece que tendríamos que ser comprensibles respecto a esta situación y mañana todo el Gabinete y el presidente de la República estarán en Trujillo”, concluyó.