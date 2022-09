El hijo del candidato a la Alcaldía de Lima por Juntos por el Perú, Gonzalo Alegría, se ratificó en la denuncia que presentó contra su padre en la comisaría de Orrantia, San Isidro, por violencia física, psicológica y sexual.

En un video difundido en ATV, el denunciante remarcó que la denuncia la puso por su propia voluntad y sin ninguna influencia de por medio. También enfatizó que todo lo que dice en el documento “es verdad”.

“Me gustaría aclarar una serie de temas. El primero es la denuncia contra mi padre hace ya más de un año en la comisaría de Orrantia, en San Isidro, en Lima, y que ya ha sido difundida por los medios peruanos”, expresó.

“Esa denuncia la puse por mi propia voluntad y sin ninguna influencia de terceros o de ninguna persona. La puse porque necesitaba ponerla. También me gustaría decir que todo lo yo que digo en esa denuncia es verdad”, agregó.

HIJO DE GONZALO ALEGRÍA NIEGA CHATS

El joven se refirió a la revelación de su padre hace dos días, donde difundió unos supuestos mensajes suyos de Facebook donde se disculpa por la denuncia y el daño que le pudo causar.

“Esos mensajes son totalmente falsos, es más, esa cuenta de Facebook está en desuso desde antes que yo abandonara el domicilio en el que residía con él en Perú. Yo no tengo ningún tipo de contacto con mi padre desde que abandoné su domicilio en Surco. No hablo con él por WhastApp, ni por Instagram, ni por Facebook ni por correo electrónico, ni ningún tipo de red social, por decisión propia”, acotó.

ALEGRÍA NO SE RETIRARÁ DE CAMPAÑA ELECTORAL

Pese a la denuncia y al pedido de la bancada de Cambios Democrático-Juntos por el Perú al partido, Gonzalo Alegría negó que se vaya a retirar de la campaña.

En declaraciones a Canal N, refirió que es una persona “decente” y que la acusación en su contra es una “mentira” y un “montaje total” al cual –según afirmó- se han prestado algunos medios de comunicación.

“Para nada [me pienso retirar de la campaña]. Las mentiras no pueden hacer que la gente decente claudique”, dijo al reiterar que la denuncia de “supuesto morbo sexual” no existe y es falsa.

“Mi hijo tiene problemas psicológicos. He hecho lo que he podido teniendo en cuenta que el divorcio fue cuando él tenía 9 años y se quedó con la madre. He hecho lo que he podido y la madre practicó el alejamiento familiar”, aseveró.

