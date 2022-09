Gonzalo Alegría, candidato de Juntos por el Perú para la alcaldía de Lima, ha protagonizado diversas noticias en los últimos días antes de las elecciones regionales y municipales del 2022 pero no por sus propuestas, sino por sus antecedentes que incluyen una denuncia que hizo su hijo donde lo acusa de violencia psicológica y sexual.

En cuestión de días, el postulante a la Municipalidad de Lima ha negado con diferentes explicaciones los hechos, pero todas las autoridades se han pronunciado para exigir que haya más investigaciones y se aclaren los hechos.

La denuncia contra Gonzalo Alegría

El 20 de setiembre, el portal Nativa informó que el hijo de Gonzalo Alegría había denunciado a este último por presunta violencia psicológica y sexual ante la comisaría de Orrantia, en San Isidro.

Los hechos habrían ocurrido en marzo del 2021, cuando en un recorrido a San Juan de Lurigancho para hacer unos trámites, el hijo sufrió de desmayos en varias oportunidades por una reciente operación.

Fue en ese contexto que Alegría Varona le habría mostrado los genitales y le habría pedido a su hijo que hiciera lo propio sin éxito. Además, la denuncia indica que en aquel entonces lo invitó a tener relaciones sexuales con él y otros hombres y a ver material pornográfico.

Gonzalo Alegría niega los hechos

En el mismo informe de Nativa, el candidato de Juntos por el Perú negó los hechos y aseguró que la acusación era falsa. “Si yo le llevo un documento de que esa denuncia no existe, ¿usted va a tener el coraje de guardar ese papel o me voy a tener que querellar con usted? (…) Esa denuncia no existe”, amenazó.

Al día siguiente, en Willax TV, Gonzalo Alegría reiteró que todo era un “montaje” y que iba a demostrar que no tenía ninguna denuncia. “Todo esto es un montaje asqueroso. Voy a entregar documentalmente ante notario a pantalla en la cual aparece que yo denuncio a cuatro personas y no tengo ninguna denuncia”, aseveró.

Denuncia existe y trató de retirarla

Sin embargo, Nativa detalló al día siguiente de su primer reportaje que Gonzalo Alegría trató de eliminar el expediente judicial de la denuncia presentada por su hijo.

El 30 de mayo del 2022 se emitió una resolución donde se detalla que el 22 de abril y el 5 de mayo de este mismo año, Alegría presentó escritos ante el Poder Judicial en los que aseguró que la fiscalía había decidido archivar el caso. Sin embargo, su solicitud no fue atendida porque no adjuntó documentos que prueben sus dichos.

La Sexta Fiscalía Provincial Corporativa Transitoria Especializada en violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar también rechazó eliminar el expediente contra el candidato del sistema informático.

Cambia de versión

En declaraciones a Canal N, Gonzalo Alegría reiteró que todo es parte de un “montaje” y negó que se vaya a retirar de la campaña electoral. Sin embargo, cambió su discurso y trató de negar los hechos al decir que su hijo tenía problemas psicológicos.

“Mi hijo tiene problemas psicológicos. He hecho lo que he podido teniendo en cuenta que el divorcio fue cuando él tenía 9 años y se quedó con la madre. He hecho lo que he podido y la madre practicó el alejamiento familiar”, aseveró.

Hijo de Gonzalo Alegría confirma hechos

Este viernes 23 de setiembre, ATV difundió una grabación en la que el hijo de Gonzalo Alegría confirma que hizo la denuncia ante la comisaría de Orrantia en San Isidro en el 2021.

Declaraciones del hijo de Gonzalo Alegría, donde ratificó denuncia contra su padre. (Video: ATV)

“Esa denuncia la puse por mi propia voluntad y sin ninguna influencia de terceros o de ninguna persona. La puse porque necesitaba ponerla. También me gustaría decir que todo lo yo que digo en esa denuncia es verdad”, agregó.

