Guido Bellido, presidente del Consejo de Ministros, pidió al Congreso dejar de lado los “desencuentros” que han ocurrido con el Poder Ejecutivo para que ambos poderes puedan trabajar por todos sin pensar en intereses personales.

Tras comentar que el Gobierno se enfocará, como parte de uno de sus tres ejes en la lucha contra la corrupción, el primer ministro aseguró que junto al Poder Legislativo se debe lograr aprobar la cadena perpetua para personas sancionadas por actos de corrupción.

“Ustedes y nosotros debemos lograr que exista cadena perpetua para aquellos corruptos que roban la esperanza, el futuro a nuestros niños, a nuestras madres, a nuestros hermanos que en este momento seguramente nos están escuchando en una radio chiquita [...] en el campo, en la selva, en la costa, en la sierra, en alguna parte del Perú profundo, nuestra voz debe estar ahí”, indicó en su discurso para pedir el voto de confianza al pleno.

“Por eso estoy seguro que vamos a trabajar juntos. Debe terminar estos desencuentros que se han venido dando, que no nos han llevado a nada. No puede ser que, mientras los peruanos nos peleamos entre hermanos, otros países avanzan y el hambre nos golpea y la salud nos abre el corazón y tantas necesidades nos dejan muchas veces sin palabras. Es suficiente hermanos. No dividamos a este pueblo milenario”, añadió.

El primer eje que mencionó que tomará el gabinete ministerial será “la necesidad de búsqueda de consenso político” para llevar a cabo políticas públicas. El último eje, indicó, será el respeto irrestricto a las libertades democráticas establecida en la Constitución y los tratados internacionales que ha suscrito el Perú.

“Para lo cual, ofrecemos un sincero propósito de trabajo coordinado con el Congreso de la República. Con ustedes hermanos que representan a las grandes mayorías de nuestros pueblos profundos”, manifestó Bellido Ugarte.





Dejar intereses particulares de lado

El titular de la PCM, durante los primeros minutos de su discurso para pedir la confianza al Poder Legislativo y tras protagonizar un incidente por hablar en quechua, aseguró que la prioridad del Gobierno es no ser la continuidad de gestiones anteriores.

“Nuestra principal aspiración es lograr de forma democrática, cambios importantes en la estructura estatal y económica [...] En la medida que depongamos intereses particulares y nos enrumbemos en un camino unitario de tener una patria con desarrollo, con oportunidades para todos y sobre todo una patria industrializada”, comentó Guido Bellido.

“No hay por qué renegar, por qué mirarnos mal. Hay que abrazarnos fuertes. Estoy seguro que este trabajo va a ser los cincos años, ustedes y nosotros, y vamos a lograr que cada uno de nuestros hermanos tengan mejores condiciones económicas, culturales, políticas y que todos se sientan representados”, precisó.