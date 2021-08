El presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, negó haber dado alguna directiva para que se lleve a cabo una intervención a las oficinas de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) esta semana por parte de agentes de la inspectoría de la Policía Nacional del Perú (PNP).

“Es parte de las coordinaciones que tienen que hacer los órganos. Son competentes. Dejemos que trabajen. No es una directiva, nada de parte de nosotros. No estamos viendo esos temas”, aseguró ante la prensa esta tarde, cuando fue consultado sobre este hecho.

Según informó El Comercio, el miércoles 11 de agosto por la mañana, de manera sorpresiva, seis equipos de la Inspectoría General de la PNP realizaron una intervención en los despachos de la Dircote para recabar información en una labor que duraría tres o cuatro días y que, hasta el cierre de esta nota, continuaban todavía en el Cercado de Lima.

Guido Bellido aseguró que respaldan la labor de la PNP y el Ministerio Público. (Canal N)

Cabe recordar que esto ocurre en paralelo a las investigaciones preliminares que abrió el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de terrorismo contra el primer ministro Guido Bellido, el congresista Guillermo Bermejo y el fundador del partido político Perú Libre, Vladimir Cerrón.

“[¿Esto buscaría paralizar las investigaciones?] No, de ninguna manera, absolutamente. No solo negamos cualquier acción en ese marco, no debe ser así. Tal vez ha pasado así en el pasado pero en este gobierno absolutamente tienen todo nuestro respaldo el Ministerio Público, el Poder Judicial y todas las instancias para cumplir sus funciones”, aseguró.