El periodista de Canal N, Enrique Castillo, y el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, tuvieron un acalorado encuentro la noche del último domingo 8 de agosto en el programa ‘Agenda Política’. Mediante preguntas incómodas y respuestas sarcásticas, la conversación entre ambos se volvió tensa.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue cuando el premier se despidió del conductor de televisión en quechua. El periodista solo atinó a decir “Muy bien” al no entender lo que significaba el mensaje.

Según el intérprete en quechua y usuario en Twitter, Carlos Molina, reveló lo que Bellido le dijo al periodista. “Wayqipanaykuna, huk punchawkamaraq tuparikusunchik. Wayqichanchikta puruchantaraq patarachinchik”.

(Video: Canal N)

Las palabras, según Molina, significan en español: “Hermanos, hermanas, hasta otro día, nos vemos. A nuestro hermanito [el periodista] sus plumitas le hicimos doblar.”

“Lo que dijo Bellido es simplemente una manera coloquial de decir “no nos dejamos pisar el poncho”, “[el periodista] vino gallito y le bajamos los humos”, sostuvo el también docente, según su biografía en la cuenta de Twitter.

Twitter: Carlos Molina

Otro momento tenso de la entrevista fue cuando el titular del Consejo de Ministros afirmó que el comunicador Enrique Castillo le faltó el respeto tras pedirle que contacte con el mandatario Pedro Castillo y con el sentenciado secretario de Perú Libre, Vladimir Cerrón, para realizarles una entrevista.

“En primer lugar yo no soy mensajero de nadie, eso es una falta de respeto. Usted me ha llamado acá para darme mensajes y qué es lo que tengo que hacer y eso es una falta de respeto lo que usted tiene que hacer es, así como me llamó a mí, búsquelo al presidente, búsquelo al doctor Cerrón. Invítelo. Que sea la última vez que usted me da órdenes de ese tipo”, respondió Bellido.

Además, hubo una ocasión en la que el periodista le cuestiona a Bellido por las cortinas del auto del jefe de Estado. El premier le pregunta de qué color son estas “cortinas”, pero Enrique Castillo se queda callado.

“Por qué le ha puesto cortinas a su carro el presidente, quién es el malicioso, el pueblo o quien no quiere que lo vean dentro de las cortinas de su carro”, dijo el comunicador.