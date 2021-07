6 de 10

"La revolución no necesita 'peluqueros' y 'el trabajo los hará hombres'. El 'hombre nuevo' no puede ser un 'maricón'. "La sociedad socialista no puede permitir este tipo de degeneraciones". Palabras de nuestro comandante y líder cubano Fidel Castro en 1963 al referirse a la homosexualidad", dijo en su cuenta de Facebook.