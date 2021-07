Guido Bellido, nuevo presidente del Consejo de Ministros que juró al cargo ante Pedro Castillo, en Ayacucho, recién fue confirmado en el cargo públicamente durante la ceremonia, cuando el jefe de Estado lo convocó para que asuma el cargo en la Pampa de la Quinua.

Sin embargo, Bellido Ugarte lleva apareciendo en medios de comunicación desde hace semanas durante la campaña de las elecciones generales del 2021.

Se trata del congresista de la bancada oficialista de Perú Libre elegido por la región Cusco, uno de los 37 legisladores que son miembros del partido por el cual Pedro Castillo ganó la segunda vuelta el 6 de junio.





La hoja de vida de Guido Bellido

El congresista de 41 años nació el 7 de agosto de 1979 en Chumbivilcas, Cusco, y es militante de Perú Libre desde octubre del 2017, según el portal Infogob. Ahí también se detalla que es secretario general regional de su jurisdicción desde el 2018, algo que el mismo Vladimir Cerrón destacó hoy en redes sociales tras su juramentación como primer ministro.

Vladimir Cerrón informa sobre designación de Guido Bellido como premier.

Según su hoja de vida como candidato al Congreso, trabajó en el 2019 como asistente de coordinador como ingeniero electrónico en un local del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en Cusco.

No registra ninguna participación previa a su militancia en Perú Libre en algún proceso electoral. En las elecciones congresales extraordinarias del 2020 trató de llegar al Parlamento que concluiría el periodo 2016-2021, pero su partido no obtuvo ninguna curul.





Guido Bellido y Vladimir Cerrón

El congresista no repitió la suerte que tuvo en el 2020 y, en las elecciones generales del 2021, logró acceder a un cupo dentro del Poder Legislativo como parte de la bancada oficialista, integrada por 37 parlamentarios de todo el país.

Durante la campaña, tanto en la primera como segunda vuelta, no ocultó su respaldo al secretario general y fundador de su partido, Vladimir Cerrón, a pesar de tener una sentencia por negociación incompatible por irregularidades en su gestión como gobernador regional de Junín.

“Si han puesto el ojo en Vladimir Cerrón es por un tema político. Desde nuestro análisis es una sentencia injusta y poner S/850 000 es justamente para que no lo logre pagar. (…) Era una decisión importante, de manera solidaria, de ayudar y apoyar”, dijo en una entrevista a inicios de julio a Exitosa al explicar el aporte que aseguró se hizo de manera voluntaria en en Perú Libre para que Cerrón pueda pagar su reparación civil.

Guido Bellido publicó fotos y mensajes junto a Vladimir Cerrón y Roger Nájar.

Semanas después, respondió a la excandidata presidencial de Juntos por el Perú, Verónika Mendoza, a quien dijo que no podía poner “condiciones” a Pedro Castillo relacionadas al papel de Vladimir Cerrón. “A Verónika no corresponde decir eso (que Vladimir Cerrón no debe estar en el Gobierno). Ser aliado no significa que le vas a condicionar”, manifestó en una entrevista a Willax.

En otra entrevista a Correo en julio de este año, Bellido Ugarte señaló que Pedro Castillo debía cumplir con indultar a Antauro Humala por haber hecho esta promesa durante su campaña. “Pedro Castillo debería evaluar dar un indulto a Antauro Humala, porque eso ha sido un compromiso de la campaña presidencial. Sin embargo, esa posibilidad (indulto) debe darse dentro del marco normativo y jurídico de nuestro país”, señaló.





Investigación fiscal

Según informó El Comercio, Guido Bellido, así como Guillermo Bermejo, son los dos congresistas de Perú Libre que están involucrados en procesos por delitos vinculados al terrorismo. Mientras que el segundo se encuentra afrontando su segundo juicio por presunta filiación a una facción narcoterrorista en el Vraem, Bellido Ugarte tiene una investigación fiscal por presunto delito de apología al terrorismo por parte del Ministerio Público desde mayo de este año.

En abril de este año, se difundió una entrevista que brindó Guido Bellido al medio Inka Visión, en el que defendió una publicación que había hecho en el 2017 en su cuenta de Facebook donde dijo “Nuestro mejor homenaje a ti, Edith Lagos”, en referencia a una cabecilla terrorista de Sendero Luminoso que murió en un enfrentamiento con la policía en 1982.

“Es una peruana que ha tenido una postura. Yo no sabía que era una sanguinaria. Ella es una persona que ha estado en un momento de conflicto en el país y ha estado vinculada a Sendero Luminoso [...] El país estaba en desastre, hubo peruanos que equivocadamente tomaron un camino. ¿Son peruanos o no? Por eso tienen sus derechos”, aseguró en aquella entrevista.