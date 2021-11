La Comisión de Ética aprobó el informe elaborado por la secretaria técnica que recomienda investigar al congresista Guido Bellido (Perú Libre), quien fue denunciado por agresión verbal contra su colega Patricia Chirinos (Avanza País).

Por 14 a favor, 1 en contra y 1 abstención, dicho grupo de trabajo dio cuenta del documento sustentado en sesión extraordinaria. El único voto en contra fue del vocero de la bancada oficialista, Waldemar Cerrón.

El informe concluye que tras haberse verificado que “los hechos denunciados infringirían la ética parlamentaria y siendo que los indicios y pruebas presentadas permiten llevar a cabo la investigación de los hechos de materia de denuncia (...) se recomienda declarar: procedente”.

Durante el debate los congresistas Jorge Morante y Juan Carlos Lizaraburu (ambos de Fuerza Popular) cuestionaron la actitud de Bellido: el primero calificó la denuncia de “muy grave”, mientras que el segundo indicó que “no se puede permitir ese tipo de conductas que mancillen el honor de una mujer”.

En tanto, Mery Infantes Castañeda, colega de bancada de ambos parlamentarios, recordó las cifras de violencia contra la mujer en el Perú y pidió “ser solidarios” con las víctimas para erradicar este mal.

Como se recuerda, la legisladora Patricia Chirinos narró que Guido Bellido la agredió verbalmente cuando ella solicitó una oficina a la Junta Preparatoria de la Mesa Directiva en julio pasado.

“(Guido) Bellido agarró y me dijo: ‘qué te preocupas de eso, anda cásate’ y le dije: ‘perdón, he sido soltera, casada, divorciada y ahora soy viuda’, y me dijo ‘ahora solo falta que te violen’”, sostuvo Chirinos.