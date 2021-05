El programa ‘Beto a Saber’ de Willax propaló un audio donde se le escucha a Guillermo Bermejo , virtual congresista de Perú Libre y acusado del delito de terrorismo, revelar lo que serían los verdaderos planes del partido del candidato Pedro Castillo de llegar al poder con la presidencia de la República.

De acuerdo a un audio difundido Bermejo le manifiesta a un interlocutor que ellos son socialistas y que “si tomamos el poder no lo vamos a dejar”.

“Nosotros somos socialistas y nuestro camino a una nueva Constitución es un primer paso, y, si tomamos el poder, no lo vamos a dejar. Con todo el respeto que se merecen ustedes y sus pelotudeces democráticas, preferimos quedarnos para establecer un proceso revolucionario en el Perú”, expresó.

“No vamos a aceptar que nos vengan a imponer sus huevadas de género o aborto y tanta vaina en un país que está como está ahorita”, agregó, en referencia al pacto de Castillo y Verónika Mendoza, del movimiento Nuevo Perú. Nosotros lo dijimos con claridad, nosotros somos socialistas y nuestro camino de nueva constitución es un primer paso y nosotros si tomamos el poder no lo vamos a dejar. Con rodo el respeto que se merecen ustedes con sus pelotudeces democráticas”, dice Bermejo en la primera parte del audio.

“Nuestra idea es quedarnos para instaurar un proceso revolucionario en el Perú y nosotros no vamos a bajar nuestras banderas, ‘nicaraguas’. Nosotro no vamos a aceptar que nos vengan a imponer su huev... de género, qué aborto y tanta vaina y menos con un país que está como está ahorita”, siguió Guillermo Bermejo.

“Yo creo que esa vaina también ha sido una forma de decirle si quieren bien y si no, váyanse, porque finalmente si en el peor de los casos nos fuera mal, nos tiene que ir mal con nuestras banderas, no con la de ellos. Ellos no terminan de darse cuenta que el fenómeno Mendoza fue el 2016”, recalca el virtual congresista ninguneando el apoyo de Verónika Mendoza.

HABLAN LAS REDES SOCIALES

Las declaraciones de Guillermo Bermejo no fueron del agrado para los peruanos, quienes en redes sociales lamentaron las verdaderas intenciones del partido Perú Libre tas escuchar al que sería uno de los 130 congresistas de la República

Alguien que le dé un cachetadón a Bermejo de mi parte, tremendo animal para hablar así. Que lo saquen de la campaña. — Así venezó empezuela (@Milenialviejo) May 18, 2021

Bermejo es ese pretencioso utópico tonto que siempre se encuentra dentro de la izquierda, sus declaraciones antidemocráticas lo prueban. Esperemos que Pedro Castillo lo rechace, condene y aparte, porque es claro que no representa la campaña de Perú Libre. — Carlos Jair Saq (@neondemonsaq) May 18, 2021

Bermejo no sólo se burla de los Verolovers, sino q dice q vienen a poner un movimiento revolucionario q no debe irse del poder ni x la democracia. Van cayendo los comunistas y totalitarios hijos de mil putas. — GAD (@GianlucaAL27) May 18, 2021

Que maleado el audio que ha salido sobre Bermejo, y no hay que olvidarse que ese sí es recontra rojo, está muy relacionado con terrucos /narcos y es quien propone expulsar a la DEA... — hotpixl (@hotpixel) May 18, 2021