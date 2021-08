El congresista Guillermo Bermejo (Perú Libre) aseguró este jueves que se cerrará el Parlamento si es que a los legisladores “no les gusta ningún” Consejo de Ministros que conforme el Gobierno de Pedro Castillo, pese a que el primer ministro Guido Bellido declaró que “de ninguna manera” se planea disolver constitucionalmente el Legislativo.

En un evento con militantes de Perú Libre, el legislador indicó que los integrantes de la bancada oficialista no tienen “miedo” de que se cierre el Congreso de la República y consideró una eventual disolución como “parte de un proceso” de cara a la convocatoria de una Asamblea Constituyente.

“Nosotros que somos congresistas de Perú Libre no tenemos miedo de que cierren el Congreso, nosotros no llegamos al Gobierno por un puesto o por nuestra curul, sabíamos que era parte de un proceso”, sostuvo.

“La derecha se está sacando su careta y ahora demuestran que son fascistas e igual van a ser derrotados, pero si se atreven a tanto, bueno se cerrará el Congreso si no les gusta ningún Gabinete [...] Mil veces que cierren el Congreso si lo que viene después es una Asamblea Constituyente”, señaló ante las arengas de sus simpatizantes que exclamaban: “si no dejan gobernar se cierra el Congreso”.

En otro momento, aseveró que, pese a lo dicho por el presidente Pedro Castillo, buscará un referéndum directo para reformar la Constitución a través de una Asamblea Constituyente porque “no tenemos los votos en el Congreso” para modificarla mediante un proyecto de ley como propuso el mandatario en su mensaje a la Nación el pasado 28 de julio.

“No tenemos los votos para la propuesta de la Constituyente, vamos a dar la vida por el pedido del presidente y si el Congreso no le da, estamos buscando millones de firmas, no le crean a la derecha que dice que no se puede, si se puede. Hay tres caminos que pasan por el Congreso, el presidente puede hacer su pedido, se puede hacer desde una bancada y con firmas, pero no alcanzan los votos”, manifestó.

“El cuarto camino es el referéndum directo para reformar la Constitución, no le gusta a la derecha, es problema de ellos porque el JNE ya nos ha avalado”, explicó.

Cabe destacar que lo dicho por Bermejo difiere de lo afirmado por el exvocero de Perú Libre Álex Paredes, quien el último miércoles indicó que el presidente Pedro Castillo y su bancada respetarán la decisión del Congreso de la República si es que este no aprueba el cambio de la Constitución.