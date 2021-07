Bermejo sobre Asamblea Constituyente: “Caer simplemente en legalismos es no entender la historia”

El congresista Guillermo Bermejo (Perú Libre) aseguró que argumentar “legalismos” en contra de la propuesta de Asamblea Constituyente planteada por el presidente Pedro Castillo en su mensaje a la Nación este miércoles es “no entender la historia”.

A su salida del Centro de Convenciones en San Borja, consideró que el discurso del mandatario fue “reivindicativo” y aclaró que lo que busca su agrupación “es lo mejor para el país”.

“Creo que [el mensaje] ha sido muy reivindicativo para el país, para quienes han votado por nosotros y para quienes a pesar que fueron engañados por una campaña muy desigual, han entendido que lo que queremos es lo mejor para el país”, sostuvo en diálogo con la prensa.

“Se ha hablado de la necesidad de la Asamblea Constituyente, es el reclamo que tiene la patria, revisen qué es lo que piden en las protestas sociales porque esta Constitución no nos protege. Caer simplemente en legalismos es no entender la historia. Las Asambleas Constituyentes y los procesos de nuevas constituciones no solamente son jurídicos, son históricos, son políticos”, señaló.

En otro momento, Bermejo defendió al sentenciado secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, y consideró que su condena “fue injusta”.

“La sentencia es injusta. Diversas personas que detestan a Perú Libre como Aldo Mariátegui que han hecho su tarea y han revisado la sentencia a Cerrón han dicho que es una aberración jurídica”, manifestó.

“Felicitamos la labor del Ministerio Público y del Poder Judicial cuando actúa de manera correcta, pero cuando se cometen abusos como estos, lo que nos viene a la cabeza es que hay mucho por sanar”, indicó.

(Video: Canal N)