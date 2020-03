Por: Oscar Torres

Considerado como uno de los mejores periodistas de investigación del país. Fue el abanderado en informar sobre el caso Lava Jato. Trome, en exclusiva, conversó con Gustavo Gorriti, quien no se calló nada.

Gustavo, ¿por qué algunos analistas políticos y periodistas ahora cuestionan la labor de los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela?

Pregúntales a ellos.

¿Para ti están haciendo bien su trabajo?

Para mí lo están haciendo, en términos generales, eso no quiere decir que su trabajo, como el tuyo, como el mío, como el de cualquiera, no pueda necesitar de mejoras, pero para mí han hecho un trabajo extraordinario que tiene muy pocos parangones en términos de la investigación de grupos corruptos, de grupos del crimen organizado en el Perú.

Algunos de estos críticos señalan que los brasileños agarraron de ‘cholitos’ al Equipo Especial Lava Jato. ¿Es cierto?

Es una necedad... Decir que agarraron de ‘cholitos’ al Equipo Especial es una necedad, es una estupidez y lo interesante: sobre la base de qué los agarraron de ‘cholitos’.

¿Qué opinas de que esta corrupta empresa haya demandado al Estado peruano por mil 200 millones de dólares?

Ha presentado una solicitud de arbitraje, que es diferente a que se haya hecho la demanda...

La primera entrevista que te hice fue en agosto del 2018, cuando IDL-Reporteros había revelado los primeros ‘audios de la vergüenza’ de ‘Los Cuellos Blancos’. Año y medio después, ¿cuál sería tu principal conclusión?

Primero que fue, por supuesto, una investigación que no solamente llegó a la profundidad de niveles de corrupción que había dentro de grupos de poder importantes, dentro de grupos de poder corruptos que estaban enquistados dentro del Poder Judicial y la Fiscalía y el entonces Consejo Nacional de la Magistratura, sino que permitió sacar a la luz y que la ciudadanía tuviera una reacción muy fuerte, muy potente, que obligó a llevar a cabo una serie de reformas que no son todas las que se necesitan, pero que han cambiado por completo la realidad del Poder Judicial. En este momento, tú ya no tienes un CNM corrupto, ahora tienes una Junta Nacional de Justicia que comparativamente es muchísimo mejor y la capacidad de investigar a sectores corruptos ha aumentado mucho. No es todo lo que debía ser, pero lo que se ha logrado representa un avance importante.

MAFIAS

Hace un par de semanas entrevisté a José Domingo Pérez y me dijo que las organizaciones criminales y mafias buscan sacarlos de sus puestos…

Eso es evidente, ¿no? No se requiere haber hecho estudios avanzados de Física Nuclear para darse cuenta de eso. Más que evidente.

¿Para ti por qué resulta beneficioso el acuerdo de colaboración eficaz con los brasileños?

También he hablado recientemente sobre eso, porque he estado desde el comienzo en la investigación del caso Lava Jato, que es el caso anticorrupción más importante que hemos tenido nunca. Y además que ha permitido llevar a cabo la investigación concomitante relacionada a ‘Los Cuellos Blancos’ y por las cosas que se ha permitido lograr mediante acuerdos que han supuesto confesiones profundas, que han supuesto sacar a la luz los secretos del que era el buque insignia de la flota pirata de corruptos que han hablado. Sacar todo esto ha permitido que la investigación avance de una manera que no tiene precedentes en nuestra historia.

¿Crees que Jorge Barata está diciendo toda la verdad, está hablando a medias o lo que le conviene?

...Tú pregunta concreta es: ¿Se ha dicho todo? No. Es muy difícil que alguien diga todo desde el comienzo, pero se ha avanzado muchísimo y se va a poder avanzar más todavía, pese a la oposición de los grupos corruptos que están intentando parar este proceso.

EL SUICIDIO

A casi un año de la muerte de Alan García, ¿crees que se suicidó porque estaba acorralado por las investigaciones?

Que las investigaciones dejaban muy poco ámbito de salida, creo que es indiscutible. Que las investigaciones ya estaban llegando a él, creo que también. Que como sucedió posteriormente varias personas cercanas a él iban a terminar testificando en contra suya, creo que también está claro y que él lo entendió igualmente. Sin embargo, teniendo todo eso en cuenta, el suicidio era injustificable, pero claro que ha habido otros factores que van más allá, otro tipo de pulsiones trágicas, difíciles, totalmente desafortunadas que lo llevaron a quitarse la vida.

Por ejemplo, ¿qué otro factor?

Había, probablemente, un problema de depresión profunda. Es muy probable que se haya dado eso. Y creo que había, probablemente, un choque interno, un choque traumático entre la imagen de sí mismo, que para él era insoportable que pudiera ser sujeta a los rigores, a la severidad de la justicia.

Luis Nava, hombre de confianza de García, reveló que la plata llegaba en loncheras. ¿Se ha podido comprobar eso?

Bueno, ha habido una descripción muy detallada de cuándo, cómo, de qué forma y de qué manera, ha habido otras personas, como el hijo de Luis Nava, que también ha testificado que se le entregaron mochilas con dinero. Luis Nava ha hablado de que hay testigos, otros testigos, aparte de él, que han visto eso y Barata va a ser interrogado dentro de muy poco sobre cosas muy concretas, entre las cuales, creo, va a estar esto. Al fin y al cabo él fue quien llevó las loncheras. Él tenía las mochilas.

LOS PAGOS

Ahora Atala, según IDL-Reporteros, le entregó a Alan García más de un millón de dólares…

El caso de Atala es diferente. Atala no solamente testificó en su momento que él no era el dueño de la cuenta, sino el testaferro y que, contrariamente a lo que se supone, esa cuenta no era de Nava como originalmente se dijo, sino que pertenecía a García y contó cómo había sido, pero no solamente eso. Ahora nosotros hemos sacado a la luz, acabamos de publicar testimonios que hablan de que a partir del momento en que quedó establecido el dueño real del dinero que había ahí en la cuenta de Ammarin, en la Banca Privada de Andorra, y que había sido provisto por la compañía Klienfeld del sector de las operaciones estructuradas, o sea la división de sobornos de Odebrecht; ese dinero había sido pagado en realidad a Alan García, y entonces Atala empezó a transferir el equivalente de ese dinero hasta que, básicamente, todo fue pagado allá y terminó siendo por medios equivalentes entregado a Alan García a través de más de 40 cuotas en otras tantas visitas, en más de 40 visitas en cada una de las cuales se vio de 10 mil a 50 mil dólares... De tal manera que lo que sí tiene totalmente documentado son los pagos que hizo por más de un millón 200 mil dólares y las circunstancias exactas en que los entregó.

Tú me dijiste que Alan era el principal opositor a que se conozcan todas las investigaciones. ¿Qué sensación te produjo su suicidio?

Fue una tragedia que estaba en una desproporción inmensa al tipo de cosas que se estaba investigando. Creía, creo y creeré que llevar a cabo esas investigaciones era indispensable por principios esenciales de justicia, por la salud de la democracia, porque si se quería realmente ir al fondo de la corrupción, no podía haber nadie excepto él. De otro lado, también he dicho que si hubiera sabido que él se iba a matar, hubiera hecho, pese a que creo que cómo tú sabes muy bien y que en alguna entrevista que tú hiciste y tú viste muy claro cuál era la profundidad del encono que él tenía contra mí fundamentalmente; a pesar de eso, hubiera tratado de decirle: ‘No hagas eso, no seas tonto, no hay razón para ello, no hay razón por graves que sean los cargos pendientes’.

O sea, le habrías dicho: ‘Alan, no te mates…’

Le hubiera dicho ‘no hay razón para que te mates’. Hay algunas circunstancias en la vida en las que el suicida puede tener una forma honorable de enfrentar un destino duro, un destino adverso, pero esta no era ciertamente una de ellas. No sería la circunstancia, lo lamento y lamentaré profundamente que eso haya sido, pero a la vez considero que es muy importante que de nuevo, por la salud de la República, las investigaciones con claridad, con objetividad, con imparcialidad, continúen.

KEIKO

¿Te parece válido que un juez le haya dado nuevamente prisión preventiva a Keiko Fujimori?

Yo en principio soy de aquellos que piensa que una prisión preventiva debe darse solamente en circunstancias excepcionales, cuando existe la posibilidad real de que una persona que está siendo investigada y procesada pueda fugar, cuando existe la posibilidad de que haya una seria obstrucción a la justicia, de que se intente eliminar pruebas, en fin. En otras circunstancias creo que hay toda una cantidad de medidas de restricción y de control que deben aplicarse; sin embargo, en casos como este creo que es bastante evidente que ha habido intentos continuados de obstrucción a la justicia.

¿No crees que hay abuso de las prisiones preventivas en el Perú?

Hay que ver caso por caso. Creo que hay algunos, quizás varios casos en los cuales la prisión preventiva ha sido aplicada con excesivo rigor.

Luego de todo lo revelado sobre los pagos a Castañeda Lossio, ¿estás de acuerdo en que le hayan dado arresto domiciliario?

Me parece que la razón fundamental para haberle dado arresto domiciliario a Castañeda Lossio es por razones de salud y las razones de salud son claramente atendibles.

Las acusaciones de la Fiscalía contra Ollanta y Nadine son bastante graves. ¿Cuál crees que será su futuro?

Últimamente no he estado dedicado a mis clases de futurología (sonríe). Analizar el presente ya es lo suficientemente difícil…

VIZCARRA

¿Te has reunido con el presidente de la República, Martín Vizcarra?

No. Lo conocí alguna vez, en algún momento de la campaña electoral del 2016, cuando era candidato a la vicepresidencia y le decían Martincito. Lo conocí muy brevemente. De ahí no lo he vuelto a ver.

¿Sabes a quién le corresponde el apelativo de ‘Tribilín’ o ‘Goofy’?

Sí, no es un codinome, es bien peruanazo, una chapa, un apodo. Se lo pusieron a Kuczynski.

¿Se van a revelar más codinomes?

Sí, muy probablemente sí.

¿Hay periodistas en la lista de sobornados por Odebrecht?

¿Sobornados? Pagados sí, que no es necesariamente lo mismo. Posiblemente en algunos casos el haberles pagado, contratado para que esencialmente los sirvan y se callen... Sí, claro, nosotros hemos sacado a varios y de repente vamos a sacar a algunos más.

¿Has recibido amenazas por tu trabajo?

Las amenazas no importan, porque no importa realmente el perro cuando ladra, el problema es si quiere morder. El ladrido no tiene importancia. Ha habido claramente ataques. Ha habido acciones de turbas. Cómo los de ‘La Pestilencia’, por ejemplo. Ha habido campañas tremendas de guerra psicológica, de

desinformación en las redes. Ha habido incluso dentro de esas campañas algunas de odio, por ejemplo: ataques e insultos antisemitas como creo que te consta. Ha habido en algunos momentos ‘hashtags’ que llamaban a hacer atentados físicos en contra mía, incluso asesinato... No es que me guste, pero lo acepto. Lo acepto como un soldado que sirve a su país y está en guerra y acepta ese peligro como resultado de buscar servir a su país.

¿Qué opinión tienes sobre ese grupo llamado ‘La Resistencia’?

No se llama ‘La Resistencia’, se llama ‘La Pestilencia’. Es un grupo donde están juntos algunos ejemplos claros, algunos de patología psiquiátrica con otros que son unos hampones. Hampones de la peor ralea, detrás de los cuales hay algunos empresarios gansteriles que les han dado dinero y les aportan, y también han habido algunas fuerzas políticas que por fortuna han sido considerablemente debilitadas detrás de ellos... Los hemos enfrentado utilizando las armas que la legalidad pone de nuestro lado, entre las cuales está, si es necesario, el ejercicio firme, eficaz y contundente de la autodefensa.

Muchas gracias, también.