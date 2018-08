Gustavo Gorriti sobre 'audios de la vergüenza' : "La cosa recién empieza" | ENTREVISTA | VIDEO | FOTOS

Por: Oscar Torres



‘Es tan importante la libertad de prensa y expresión, porque sino nunca se hubiesen sabido las cosas que estaban haciendo Hinostroza y su gente’, reflexiono camino a mi encuentro con Gustavo Gorriti. Llegamos a la hora y al lugar pactados. Ahí estaba, siempre amable, el periodista que fue el primero en difundir los llamados ‘audios de la vergüenza’. Trome conversó con el líder de IDL-Reporteros y aquí está su palabra, tal cual.

Gustavo, ¿cuál es el balance que haces tú como periodista luego de casi mes y medio de lanzado el primer audio?

Después de haber lanzado el primer audio, el 7 de julio de este año, yo creo que hay dos partes. Una primera que comprende el mes de julio, donde es esencialmente una acumulación de impacto. Salen los primeros audios, luego salen otros y otros que van abriendo constantemente el horizonte de la corrupción e introduciendo nuevos personajes, pero siempre vinculados con los primeros. Y hay también los primeros intentos de reprimir la investigación, dos fiscales, una comisión del Congreso que exige que les entreguemos todo nuestro material y les revelemos nuestras fuentes.



¿Y quiénes fueron exactamente ellos?

Primero fue un fiscal, Rodrigo Rurush, mandado por la fiscal Norah Córdova, que llegó con cuatro policías aquí donde estás y sin una orden. Lo más importante de todo es que vino a la prepo (prepotencia) sin orden fiscal, ni como para tratarse siquiera de una diligencia, y luego descubrimos que el esposo de la fiscal Norah Córdova estaba involucrado en los audios. Después fue que el fiscal supremo Víctor Raúl Rodríguez Monteza envió una carta que buscó ser intimidatoria, amenazante, para exigir que le entreguemos todo el material y para que, además, le revelemos los nombres de cada una de nuestras fuentes. En ambos casos, la respuesta nuestra fue de una resistencia firme.

¿Qué pasó después?

A la vez se nos citó a una comisión en el Congreso cuando recién estaba empezando todo, y ahí se nos exigía también que revelemos nuestras fuentes y no fuimos.



‘ORGANIZACIÓN GRANDE’



Para algunos analistas, es evidente que César Hinostroza es el ‘cerebro del mal’, el ‘capo de toda esta mafia’. ¿Es cierto?

No estoy seguro. Dentro del sistema judicial era el que estaba en el grado más alto del Poder Judicial, en la Corte Suprema, pero tú sabes que es una organización grande, extendida. Recuerda que además del Poder Judicial, la Corte Superior del Callao y la Corte Suprema, hay gente que está en la Fiscalía de la Nación y, sobre todo, había un número muy importante de consejeros del CNM (Consejo Nacional de la Magistratura), que es todavía la organización más alta en el sistema de justicia peruano. Así, en este momento lo que hay es una idea clara de cómo se extendía, cuánto se extendía, pero aún hay muchas preguntas que faltan responder y probablemente algunos personajes que quedan por descubrir.



Explícale al pueblo que todos estos audios tienen un fin, ¿cuál era ese fin?

Lo que tienen todos en común es un fin corrupto. Varía, de acuerdo con la circunstancia, respecto a cuál es la cosa de corrupción específica que se busca lograr desde un favor indebido hasta una elección en un cargo fiscal, a costa de otros que tenían mayor mérito haciendo fraude en las pruebas, negociar con sentencias e incluso, en casos muy graves como fue el segundo audio que nosotros sacamos, sobre buscar copar la corte con gente dispuesta a votar siempre como se le diga en cada caso, hasta un tráfico sostenido de influencias. Es decir, el álbum de casos es muy amplio.

¿Cómo es posible que un tipo de la calaña de Walter Ríos haya llegado a ser presidente de la Corte Superior del Callao?

El problema es que por la desnaturalización que hubo en los procesos, con el ingreso de grupos corruptos básicamente se fue metiendo a gente que daba la apariencia de tener calificaciones y estas eran adulteradas, movidas, para que pudieran parecer como calificaciones muy buenas y en el fondo, detrás de eso, había gente muy corrupta.



Muchos coinciden en que la historia del Perú es circular, que los hechos se repiten. ¿Por qué somos un país tan proclive a la corrupción?

No somos el único país, es un fenómeno mundial. En unos lados se da más que en otros. En el Perú se ha dado y se da mucho todavía, por una cierta debilidad institucional, por el hecho de que se han alterado una y otra vez los sistemas de gobierno, porque no se ha castigado antes en forma clara, ejemplar y consistente a los corruptos.

El fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, se niega a renunciar. ¿Crees que su posición es insostenible?

Creo que es una posición muy precaria. Hay gente que ha logrado permanecer colgada de una brocha un cierto tiempo, pero eventualmente la brocha se desprende de la pared.



Todo parece indicar que la mayoría fujimorista del Congreso protege a Chávarry...

He escuchado voces elogiosas por parte de los fujimoristas que están dentro del Congreso y me imagino que parte de la estrategia de Chávarry es acercarse a ellos para evitar ser destituido...



Tú has dicho que hay muchos más audios... ¿Qué crees que va a pasar finalmente con todo esto?

Posiblemente no solo dentro de los audios que están por revelarse surjan más, pues como sabes ya se han expandido y ya hay varios otros periodistas que los tienen, pero es una tarea muy difícil el poderlos analizar, escuchar y sobre todo hacer un análisis responsable y no incluir aquellos que tienen que ver con la vida privada o con asuntos banales. Sin embargo, hay una cosa más, pueden surgir nuevos elementos de juicio. Esos audios te pueden llevar a nuevas investigaciones. La cosa no termina con los audios, más bien yo diría que recién empieza.

Gustavo Gorriti en plena entrevista con nuestro redactor Oscar Torres Gustavo Gorriti en plena entrevista con nuestro redactor Oscar Torres

REFORMA



¿Ves posible la reforma integral judicial que ha planteado el presidente Vizcarra?

No. Para que una reforma pueda calificarse como integral se necesitan ejecutar muchos más pasos sostenidamente a lo largo de un tiempo. Soluciones claras, prácticas y pragmáticas, que sean vigiladas, monitoreadas y medidas y que den paso a otras y estas a su vez a otras, hasta lograr un cambio satisfactorio de la realidad.



A propósito, ¿qué te parece la posición del presidente Vizcarra ante los ‘audios de la repartija’?

Yo creo que fue una buena reacción la del presidente de la República. Tomó la iniciativa en ese aspecto y es una iniciativa que ha sabido mantener hasta este momento y que ha cambiado la correlación del poder, la correlación de fuerzas dentro del poder en el Perú.

Según DATUM, la población reconoce el poder de Keiko a través de sus congresistas. ¿Qué opinas?

Que a la vez, la otra opinión de la población es que los niveles de desaprobación son tremendos, altísimos. Más del 90 % de los peruanos desaprueba al Congreso y la aprobación de Keiko Fujimori ha caído en picada.



Daniel Salaverry me dijo la semana pasada que la ‘señora K’ no es Keiko. ¿Tú que piensas?

Seguramente será porque él escribe Keiko con Q.



En un país de instituciones tan frágiles como el Perú y si esto no cambia, ¿qué les queda a los ciudadanos? ¿Las protestas en las calles son válidas?

Muy válidas, muy necesarias y han sido muy productivas. Si se ha producido en buena medida toda esta reacción, todo este conjunto de reacciones, ha sido precisamente por la indignación y la movilización ciudadana.



Estos audios han revelado una mafia bien organizada con personajes reciclados de la época del montesinismo. ¿Crees que el propio Montesinos sigue manteniendo poder?

Algún poder, pero no creo que sea la figura central ni decisiva que fue en la época del fujimorato.

Gustavo Gorriti asegura que un periodista jamás debe tener clientes. Gustavo Gorriti asegura que un periodista jamás debe tener clientes.

TOLEDO



¿Te generó decepción que el presidente Alejandro Toledo habría podido recibir 20 millones de dólares de Odebrecht en coimas?

Todo indica que debemos dejar el ‘habría’ de lado y de que sí los recibió, y por supuesto, no solamente me generó decepción, pues la decepción ya estaba hecha. Me generó repulsión, me generó desprecio ante quien burló de esa manera las esperanzas que puso el pueblo en la democracia.



¿Qué opinas de la frase de Alan García ‘otros se venden, yo no’?

Es una frase que hay que explorar a fondo para ver si es cierta o si es falsa.



¿La vas a explorar? Porque según César Hildebrandt, el gran trabajo del periodismo de investigación en el Perú es demostrar o comprobar cómo se hizo rico Alan García...

Bueno, esa es una de las tareas. Nosotros estamos llevando, y esto es importante que lo sepa la gente, dos investigaciones en forma paralela. La investigación ‘Lava Juez’, que es reciente, ha sido muy intensa y la investigación ‘Lava Jato’, que la venimos desarrollando ya hace un tiempo y donde ha habido progreso tras progreso. Estas se van a juntar y yo estoy seguro de que una vez que salgan, van a emerger una serie de elementos nuevos, entre ellos la respuesta a uno de los grandes enigmas de nuestra política: ¿cómo es posible que la ‘plata llegue sola’?

PERIODISMO



¿Te parecen válidos esos cónclaves de periodistas para ‘apoyar’ la imagen de un fiscal?

Por supuesto que no. Ese es un severo conflicto de intereses y, en muchos casos, más allá de un conflicto de intereses, se convierte en corrupción.



Otro ‘comunicador’ ha comentado que tiene clientes, ¿eso es correcto?

De ninguna manera, bueno, no sé qué quiere decir ser comunicador. Para mí, uno es periodista o no es periodista y cuando uno es un periodista solamente sirve a un cliente: la gente, el pueblo. Nuestra primera lealtad, nuestra lealtad central es con el pueblo, con la gente. No podemos servir a otros. No podemos hacer eso. El conflicto de intereses para aquellos que tienen la inmensa responsabilidad de dar información fuerte, delicada, que puede afectar el destino de muchos, es estar totalmente libres de esos conflictos.

Gustavo Gorriti espera una verdadera reforma del Poder Judicial. Gustavo Gorriti espera una verdadera reforma del Poder Judicial.

¿Dudaste en algún momento en publicar los audios cuando llegaron a tus manos?

Por supuesto que no. O sea, cuando llegaron a IDL-Reporteros supe que teníamos trabajo intensísimo, porque no se trata de sacar el material crudo, y sí que nos llegó recrudo. De lo que se trata es de investigar a quién pertenece la voz, con quién habla, es importante, y la poca gente que trabaja en IDL-Reporteros, los muchachos, porque aquí el único viejo que trabaja soy yo, han dado un ejemplo de lo que debe ser el periodismo. Han trabajado siete días a la semana con muy pocas horas de sueño, semana tras semana para poder llegar a lo que hemos llegado.



¿Qué opinión tienes de esos fiscales y políticos que buscan investigar quién filtró los audios?

Están ayudando al encubrimiento mafioso en este caso en concreto.