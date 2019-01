Gustavo Gorriti: ‘Antes que un plan para liberar a Keiko Fujimori hay un plan para proteger a Alan García' | ENTREVISTA

Por: Óscar Torres



Es un buen momento para conversar con el destacado periodista Gustavo Gorriti, quien fue el primero en difundir los llamados ‘audios de la vergüenza’. Trome entrevistó al director de IDL-Reporteros para analizar la coyuntura política, ahora que se acercan las ‘colaboraciones eficaces’ y el nuevo interrogatorio a Jorge Barata, exfuncionario de Odebrecht.



Gustavo, en agosto del año pasado me dijiste ‘la cosa recién empieza’, tras revelar los primeros ‘audios de la vergüenza’. Hoy, cinco meses después, ¿cómo está la cosa?

Bueno, el Perú ha cambiado y eso es evidente para todos. Todo el balance de fuerza que existía hacia comienzos de julio, ha variado en forma sustantiva. Los que tenían una abrumadora mayoría y la capacidad de ejercer un mando imperioso desde el Congreso, lo han perdido.



¿Eso es bueno para el Perú? ¿Por qué?

Eso es sumamente bueno para el Perú. Eso quiere decir que hay un mayor equilibrio de poderes, una proporción. Eso ha significado, además, que se ha podido llevar adelante y dar pasos realmente dramáticos en las investigaciones anticorrupción, que se ha podido encarcelar a muchos, que ha habido un apoyo ciudadano enorme, espectacular, precisamente a las acciones anticorrupción, con cuyo resultado todos se han visto obligados a llevar a cabo una serie de medidas, una serie de reformas que no han concluido ni mucho menos.



¿Quién o quiénes son los principales políticos que no quieren que se sepa toda la verdad en el caso de las coimas de Odebrecht?

Y en el caso Lava Jato en general, porque hay que decir que lo de Odebrecht es solamente una parte de la investigación, que es realmente mucho más grande, pues, la respuesta es sencilla: Son aquellos que recibieron coimas, favores o dinero de Odebrecht. Es así de sencillo. Antes se conocía a algunos y no se conocía a otros, se sospechaba de muchos, pero bueno, había que investigar el ‘otros se corrompieron, yo no’, aunque ahora el nivel de prueba ha alcanzado a casi todos...

ACUERDO



Diversas voces aseguran que el acuerdo con Odebrecht es lesivo para el país y solo van a pagar una suma ridícula, ¿qué opinas?

Yo creo que los que dicen eso, no les interesa en absoluto cuál sea la suma que el país vaya a recabar como reparación. Lo que realmente les interesa es que no se sepa el otro gran pago que se va a dar, que es la investigación profunda que va a permitir saber quiénes robaron cantidades sustantivamente mayores de lo que, según ahora, algunos de ellos se quejan, se está pagando, pero les importó un pito el país cuando recibieron coimas. Ahora que están en peligro de ser descubiertos, sí dicen que les importa.



El intento del fiscal Pedro Chávarry de bajarse a Rafael Vela y José Domingo Pérez, ¿forma parte de una estrategia para proteger a los corruptos?

Formó parte, y lo digo en pasado porque fracasó, de una estrategia mucho más amplia que está todavía en funcionamiento y que, diría yo, se encuentra en plena contraofensiva para lograr la mayor impunidad posible.



Hay una serie de frecuentes ataques contra José Domingo Pérez, incluso se denuncia que hay ‘topos’ que buscan boicotearlo. ¿De qué forma la ciudadanía debería garantizar que haga su trabajo?

En la forma sin precedentes que lo hizo hacia el fin de año, en las horas de fin de año y en los días iniciales de Año Nuevo. Es decir, con una movilización masiva cuando fue necesario, para proteger su trabajo, para respaldarlo a él y a todas aquellas partes de la ciudadanía y del Gobierno que estuvieron dispuestos a esforzarse en ese sentido.

YENI VILCATOMA



¿Qué te parece el pedido de Yeni Vilcatoma de denunciar al presidente Martín Vizcarra?

Estúpido.



¿Crees que la razón de fondo es vacarlo?

Intenta vacarlo. No tiene ninguna posibilidad de conseguirlo.



¿Vizcarra cometió un error al no revelar sus vínculos con Conirsa?

Cometió, sin duda, un error de no haber sido completamente claro desde el comienzo y si no recordaba con exactitud, como en los casos en los que uno está empeñado en una multitud de cosas que pueden suceder, lo prudente hubiera sido decir ‘no recuerdo con exactitud’, ‘voy a revisar mis registros, mis papeles y me pondré en contacto con ustedes dentro de unas horas o dentro de unos días’ o ‘próximamente daré una respuesta’.



‘Hildebrandt en su Trece’ acaba de revelar que Alan García se muere de miedo por las indagaciones del Ministerio Público, ¿es así?

No me interesa realmente el estado psicológico de Alan García, lo que me interesa es profundizar en la investigación y sacar a la luz la verdad en todo lo que concierne. Dentro de eso, por supuesto, busco que la investigación respete aquellas partes de la vida personal en las que todo individuo, todo ciudadano, tiene derecho a ser respetado.



¿Por qué da la impresión de que García estaría desesperado en su defensa?

Sin duda, él es quien ahora dirige y comanda la contraofensiva para intentar frenar la investigación anticorrupción y que es una contraofensiva que se da en varios frentes a la vez.



Alan insiste en que ‘otros se vendieron’ y él no. ¿Qué piensas?

Que insista. Lo dijo antes, pero cuando llegó al Perú por última vez, ¿no dijo algo así como ‘si sabes algo pruébamelo, imbécil’? Y ese mismo día, unas horas después, IDL-Reporteros sacó ‘García y la caja 2’, donde le probamos precisamente eso, que él había recibido dinero del Sector de Operaciones Estructuradas de la caja 2 en forma oculta, que se había ocultado, disfrazado, para hacerlo parecer como que provenía de otra fuente y que él, sin duda, había tenido participación en ese proceso de ocultamiento... Pidió pruebas y pruebas tuvo.

Pero, ¿te molestó el insulto?

En absoluto. Me hizo reír, bueno me hizo sonreír, para ser más precisos, porque en ese momento ya habíamos avanzado lo suficiente para saber que la altanería que había iba a cambiar muy pronto, pues era una investigación en la que estábamos avanzando y justamente esa mañana, cuando él lo dijo, nosotros nos habíamos pasado un día y una noche entera trabajando en la parte final de la investigación. Por tanto, ¡cómo iba a dar algún tipo de molestia, cuando sabíamos exactamente lo que había, lo que salía, lo que habíamos descubierto! De igual manera, ahora también tenemos una idea bastante clara de lo que va a salir en un futuro no lejano.



¿Qué va a salir?

Eso lo diré en el momento que esté listo.



Un adelantito para Trome...

El adelanto es el siguiente: ‘Lo sabrán a través de IDL-Reporteros’ (sonríe).



CARHUANCHO



La semana pasada, Gino Costa me dijo que la salida del juez Richard Concepción Carhuancho responde a un plan para liberar a Keiko. ¿Estás de acuerdo?

Yo creo que antes que el plan para liberar a Keiko Fujimori es el plan para proteger, sobre todo, a Alan García.



¿Aún hay muchos ‘hermanitos’ en el Poder Judicial?

Hay los suficientes y, como digo, hay una contraofensiva en proceso. Se están reagrupando, están buscando tomar algunos de los puestos claves para, desde ahí, ir estableciendo posiciones de ventaja.



¿Consideras que Keiko debe continuar en prisión o es un exceso?

Personalmente, soy de la idea de que los tres años de prisión preventiva son un exceso. Pienso que en este caso, la prisión preventiva era necesaria, pero que con un año bastaba por completo para llevar adelante la investigación.

Los fujimoristas aseguran que ella no fue presidenta de la república y, por ejemplo, Ollanta y Nadine están libres, ¿cómo ves esa situación?

Bueno, Nadine Heredia y Ollanta Humala estuvieron en prisión por nueve meses. Y luego que salieron de prisión, les incautaron la casa, de tal manera de que hasta este momento yo diría de que ambos son los que han padecido, dentro de estas investigaciones, el mayor rigor, y yo creo que así como pienso de que tres años de prisión preventiva es excesivo en el caso de Keiko Fujimori, también creo que la prisión preventiva y haberles incautado la casa a Nadine Heredia y Ollanta Humala fue también excesivo.



SOBORNO MASIVO



Odebrecht coimeó prácticamente a toda la clase política del país, ¿cuál es tu reflexión?

De nuevo, antes debemos hablar de Lava Jato y de una serie de empresas que han estado vinculadas con esto y que aún deben ser investigadas y deben salir a la luz. Fue un sistema de soborno masivo al que le fue muy fácil obtener resultados porque hemos tenido una clase política profundamente corrupta.



En algún momento te han acusado a ti y a IDL-Reporteros de jugar en pared con los fiscales Pérez y Vela, ¿qué tienes que decir?

Que no tengo por qué responder a necedades. Llevamos a cabo un periodismo de investigación intenso, dedicado, profesional, lo hemos hecho antes de que cualquier fiscalía empezara con esta investigación y hemos visto con mucho agrado la intensidad y la profesionalidad con la que el fiscal José Domingo Pérez y el coordinador de la Fiscalía Anticorrupción y Lavado de Activos, Rafael Vela, llevan este caso. Nosotros defendemos lo que ellos están haciendo.

SUSANA Y PPK



Algunos opinan que en este país la justicia es selectiva, porque no toca a Susana Villarán ni a PPK, por ejemplo...

A ver, Susana Villarán está investigada. El nivel de prueba respecto de ella y de gente que trabajó con ella es comprometedor. Acaba de cerrar el expresidente de OAS, Leo Pinheiro, un acuerdo de delación premiada en Brasil, que sin duda va a tener un correlato en el Perú y eso va a ser muy importante para ese caso. En el caso de Pedro Pablo Kuczynski, que empezó en forma más reciente, hay una indagación fiscal en curso que es más sencilla, que está avanzada. Por lo pronto, Kuczynski tiene prohibición de salir del país, que era una prohibición que los anteriores fiscales no se la habían dado y que el actual fiscal José Domingo Pérez tuvo que apresurarse en conseguir.



¿Cómo ves el futuro del Perú con toda la información que llegará de Brasil?

Que tenemos una gran esperanza de que no solamente por la información que llegue del Brasil, sino con la que se consiga con las investigaciones que se hacen acá en el Perú, podamos terminar con la impunidad histórica de los corruptos con poder y que al hacerlo entremos a una nueva era que prometa ser mucho más limpia, en la que los ciudadanos sepan que su república es una república que trabaja para ellos y no para el enriquecimiento de unos corruptos y que en esas condiciones, sabiendo que hemos conquistado una república mucho más honesta y mucho más limpia, podamos llegar con orgullo al Bicentenario.



¿Cuál debe ser la labor de los periodistas honestos en estas épocas de revelaciones de corruptelas?

Investigar e informar de la manera más profunda posible. Precaverse de todas las campañas de desinformación que están en curso, de las campañas de descrédito, de las campañas de noticias falsas que circulan y combatirlas con la verdad de los hechos.



El problema es que hay muchos periodistas que tienen clientes, ¿qué opinas de eso?

Para mí no son periodistas. Son individuos corruptos que contaminan una de las profesiones más nobles.



¿Crees que lo mejor para el país es que Vizcarra termine su mandato en el 2021?

Tiene que terminar su mandato en el 2021, es presidente escogido una vez que renunció Kuczynski. Es un presidente que fue elegido democráticamente, que está llevando bien, en términos generales, el mandato de los ciudadanos, que está ayudando a dirigir la lucha contra la corrupción, que representa dentro de eso un ejercicio adecuado de principios republicanos de nuestra nación y que debe terminar, por supuesto, en el 2021 su periodo como presidente.



Muchas gracias, Gustavo. Ojalá se sepa toda la verdad, caiga quien caiga...

Esperamos que sí y haremos lo posible porque así suceda.