Héctor Becerril insulta a miembro del Tribunal Constitucional y desata la ira de usuarios en las redes sociales | FOTO

Héctor Becerril se ha dedicado, en los últimos días en sus redes sociales, a despotricar e insultar a aquellos que están en su contra o a favor de la decisión del presidente Martín Vizcarra de disolver el Congreso de la República. En esta ocasión, el congresista fujimorista no dudó en tildar de 'coj...' a Eloy Espinoza Saldaña, magistrado y miembro del Tribunal Constitucional, en su cuenta de Twitter lo que desató la ira de los usuarios.



El congresista compartió un tuit del diario Gestión al que Espinoza Saldaña dio una entrevista manifestando que "mientras no se cierren problemas de trámite no podemos incorporar a miembro del TC", en referencia a Gonzalo Ortíz de Zevallos, primo del titular de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea.

Al no gustarle estas declaraciones, Héctor Becerril no dudó en insultarlo: "¿Y quien es este cojudo comunista para decidir, no hay un Pdte.del T.C.? Es hora de definiciones, basta de agua tibias"



Tuit de Héctor Becerril en el que insulta a miembro del Tribunal Constitucional Tuit de Héctor Becerril en el que insulta a miembro del Tribunal Constitucional

Este insulto provocó que los usuarios arremetieran en su contra y le pidan que le quiten el celular o internet al congresista, pues ha utilizado sus cuentas en redes sociales para arremeter con a más de una autoridad porque no está de acuerdo con su opinión o la de su bancada.

YO CREO QUE A @hectorbecerrilr DEBERIAN ACTUAR CON EL AL MENOS QUITARLE EL CELULAR O EL INTERNET YA Q NO TODAVIA SE LE TERMINA LA IMPUNIDAD, PARA QUE NO ESTE PUBLICANDO PABADAS — Lizardo (@Lizardo1619) October 2, 2019

Por congresistas de tan bajo nivel intelectual, verbal, educativo , y aún más baja calaña es que tuvimos un congreso que más parecía cepa de bacterias. — Roberto Arias (@robertoariasb74) October 3, 2019

Cada twit que Usted envía,está siendo guardado para cuando comience la audiencia.

Toda causa tiene efecto, cuanto más fuerte lance el boomerang,más fuerte regresará y esta vez en la boca.

Karma le suelen llamar. — Pedro Chang (@PedroChang10) October 3, 2019

@TC_Peru sería bueno tomar cartas en el asunto como institución, no se puede permitir que una autoridad (por ahora) se diriga de esa forma hacia un miembro del TC, no importa si es wachiturro y cuello blanco, igual debe guardar las formas!!! — Carlos Garay (@CarlosGaray_) October 2, 2019

Ayer, Héctor Becerril convocó a un sector de las Fuerzas Armadas que supuestamente está en contra de apoyar el gobierno de Martín Vizcarra. Según declaró, los tres generales que aparecen en la foto con el mandatario, no representan a todos los soldados.



"Nosotros tenemos que tomar acciones inmediatas. Debemos reunirnos con las Fuerzas Armadas. Independientemente de los generales golpistas que han avalado a Martín Vizcarra, hay soldados de la patria que van a defender el Estado de Derecho en el país", indicó Becerril.