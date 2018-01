Héctor Becerril dice que Kenji Fujimori ahora es el vocero de PPK [VIDEO]

El congresista Kenji Fujimori (Fuerza Popular) hizo un llamado a su hermana Keiko Fujimori para ‘bajar el ruido político’ y esto no fue bien recibido por los llamados ‘Keikistas’ de su bancada parlamentaria.



Para Héctor Becerril, el menor de los Fujimori pasó ‘de encubridor del mandatario Pedro Pablo Kuczynski a ser su vocero’. Dijo que estaría buscando un espacio en la agrupación oficialista.



“Kenji, desde hace tiempo, confronta a Fuerza Popular y si no está a gusto debería dar un paso al costado. Y si él y sus partidarios no lo hacen es porque juegan a una estrategia”, acotó.



Precisó que el hijo de Alberto Fujimori, al querer dividir la bancada fujimorista, alienta el transfuguismo. Añadió que ‘es obvio que Kenji está buscando hacerse del partido que formó su hermana Keiko’.



CON FAMILIARES

​

De otro lado, Kenji aseguró que está dispuesto a reunirse con los familiares de las víctimas de las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos, de ser indispensable, para lograr la reconciliación y llevar a cabo una ‘catarsis’ de forma sincera.



Respecto a la abstención que tuvo junto a otros congresistas fujimoristas para evitar la vacancia de Kuczynski, reiteró que no fue producto de una negociación para conseguir el indulto humanitario para su padre.



Finalmente, el abogado de los deudos de La Cantuta y Barrios Altos, Carlos Rivera, dijo que no se van a prestar a un ‘show político mediático’ reuniéndose con el menor de los Fujimori. (Jorge Salazar)