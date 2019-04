Héctor Becerril sobre muerte de su ex asesor: "Felicito al Ministerio Público por abrir inmediatamente investigación"

El congresistaHéctor Becerril (Fuerza Popular) felicitó este miércoles a la fiscalía por abrir investigación sobre la muerte de su ex asesor Igor García Nieto.

"Yo como repito soy el que más se alegra con esta noticia y felicito al Ministerio Público porque ha actuado y está a actuando rápidamente porque es la única manera de dar con estos delincuentes y también es la única manera de limpiar mi honor mancillado continuamente por la prensa", sostuvo Héctor Becerril en diálogo con Canal N.

El Ministerio Público informó que el caso está cargo del fiscal Álvaro Castañeda Rojas, de la Segunda Fiscalía Provincial Mixta de Huaycán. Indicó que la investigación es "para esclarecer el caso considerado como complejo, el fiscal dispuso diversas diligencias que contarán con el apoyo de la Policía, tras el levantamiento del cadáver del ex asesor del congresista Héctor Becerril".

En otro momento, el legislador negó que se esté victimizando luego de hacer público ayer un presunto intento de asalto y remarcó que no tiene "nada que esconder".

"Jamás he dejado de contestar a los medios de comunicación o en las instancias del Congreso de la República. [...] Lo concreto es que no tengo nada que esconder, que acá estoy dando la cara y que felicito al Ministerio Público por abrir inmediatamente esta investigación", señaló.

Como se recuerda, este martes Héctor Becerril reveló que hace "tres semanas" fue víctima de un intento de robo en Chorrillos tras visitar a Keiko Fujimori en el penal en el que se encuentra recluida.

El legislador indicó que, en aquella oportunidad, lo amenazaron y lo agredieron; sin embargo, no presentó denuncia alguna.

"No sé con qué intención [fue el asalto], testigo de esto es el miembro de mi seguridad. No di cuenta a la Policía ni al periodismo porque cuando es de Fuerza Popular esto no interesa. ¿Qué relevancia puede tener que a un congresista le han puesto una pistola en la cabeza?", sostuvo en declaraciones a la prensa.

"Se me acercó, estaba con la ventana abierta, me puso la pistola en la cabeza, viniendo de Chorrillos de visitar a nuestra lideresa. Entonces, me apuntó en la cabeza y pidió mi celular. Mi celular, en ese momento, se cayó en medio del carro y no le pude dar. No obstante, se retiró, regresó y me golpeó con la cacha del revólver en la cabeza y me hizo una contusión", señaló.

Tras el golpe, Becerril explicó que no acudió a la clínica porque "no era necesario".