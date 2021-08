Al no descartar la posibilidad de que se busque la salida de otros miembros del Gabinete Ministerial, el excanciller Héctor Béjar señaló que el gobierno del presidente Pedro Castillo debe trazarle una línea roja a la oposición y decir hasta aquí nomás.

Ante la pregunta ¿cree que luego de su salida, la oposición irá con el resto de los ministros, uno por uno, porque han visto al gobierno con miedo y débil? La respuesta de Béjar fue: “Sí, creo que va a pasar, y espero que eso no pase, porque en algún momento el gobierno debe trazar una línea roja y decir hasta aquí nomás, pero es obvio que ese momento no ha llegado y no hay nada que nos lleve a presumir que eso va a llegar”.

Agregó lo siguiente: “Pero yo desearía eso, que se trace una línea roja, no por el gobierno, sino por el país porque si Castillo no se defiende, supongo que alguna gente saldrá a defenderlo cosa que en el Perú no es la primera vez que sucede”.

En otro momento, Béjar, quien concedió una entrevista a Ideeleradio, aclaró las declaraciones que hizo antes de integrar el Gabinete Ministerial, sobre el origen del terrorismo. Precisó que habló de unos marinos y no de la institución.

LA ULTRADERECHA

Por otra parte, sostuvo que la ultraderecha peruana, que perdió las elecciones, quiere recuperar el gobierno vía la vacancia del presidente Castillo.

“Lo que está pasando en el Perú está operando una pequeña minoría ultraderechista que tiene un proyecto y ese proyecto es ‘vox’. Como se sabe ‘vox’ es la ultraderecha española y hay muchos ‘vox’ ahora en el mundo, y el proyecto es armar un proyecto así en el Perú, por supuesto, que yo no era funcional a ese tipo de proyecto, y esta gente se ha irritado mucho porque perdió las elecciones y no quiere aceptar que perdió las elecciones… Entonces, quiere recuperar el gobierno vía la vacancia de Castillo. Yo soy la primera pieza que cae, habrá otras seguramente, pero el rey o la reina como se quiera ver en este juego de ajedrez es evidentemente Castillo y si esto sigue acabará con el jaque al rey”, acotó.

También dijo que no tenía idea que la ultraderecha iba a reaccionar con tanta furia y odio ante el gobierno de Castillo.

Finalmente, reconoció que se equivocó al esperar ir al Congreso para explicar el real contexto de sus declaraciones.

“Entonces, yo preferí responder en el Congreso, pero creo que me equivoqué, ya que era lógico que esta gente no iba a esperar que yo responda en el Congreso y tenían que actuar antes y creo que se debió actuar antes y el gobierno fue débil”, puntualizó.