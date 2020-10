Por: Oscar Torres

La campaña hacia las elecciones presidenciales del 2021 ya comenzó, pese a que algunos tratan de camuflarla. Frente a esto debemos pensar, evaluar y estudiar al candidato de nuestra preferencia. Faltan seis meses que se pasarán ‘volando’. Por eso Trome conversó con el analista político, profesor e investigador de la Universidad de Lima, Hernán Chaparro.

Hernán, debido a la crisis sanitaria estas elecciones van a ser atípicas. ¿Qué crees que puede resultar de todo esto?

Que tengamos una asistencia relativamente baja y un Congreso disperso es una opción. La otra es que la gente sienta que tiene que darle respaldo a quien pueda ser presidente y en la primera vuelta vote para que tenga un Congreso más afín a quien salga elegido jefe de Estado.

Muchos analistas están diciendo que George Forsyth se va a caer, ¿tú también piensas así?

…Sí hay una alta probabilidad de que algo pase porque la historia, por lo menos, indica que el puntero siempre ha tenido dificultades.

Aparte de su beligerancia y populismo, ¿qué potencial ves en Daniel Urresti?

Que tiene este estilo muy criollo de responder y de ser muy rápido para responder a sus rivales y dar opiniones, y eso también tiene mucha aceptación entre la gente.

¿Te parece que muchos peruanos quieren un cachaco duro en la presidencia?

Hay un sector, no sé si quiera a un cachaco, pero sí a alguien duro. O sea, cachaco no, porque los estudios indican que los militares no son la primera opción, pero alguien con mano dura sí. Sin embargo, dentro de eso hay una serie de variaciones y ahí habría que enfatizar bastante.

¿Qué opinión te merece que la campaña se mueva solo en redes sociales?

Va a saturarlas. Va a polarizarlas más de lo que posiblemente están, pero no creo que se mueva solo en medios sociales. La televisión todavía es un espacio en el cual la gente presta atención, cada vez menos si quieres, pero igual que la radio van a ser espacios relevantes…

Me refería específicamente a que no van a poder invertir publicidad para la campaña en medios masivos…

¡Ah bueno! El riesgo es el alto nivel de saturación. Ahí siempre el gancho del mensaje, sea por la imagen del candidato o por el contenido del mismo, tiene que ser relevante... Entonces, si hay una invasión de mensajes sin sentido, la gente se va a saturar y va a alejarse.

¿A quién representa o qué espacio ocupa Keiko Fujimori en estos momentos? ¿Aún le ves chance?

Pocas chances la verdad. El desgaste del fujimorismo ha sido muy alto, pero es cierto que siempre un Fujimori en el fujimorismo ha tenido una buena performance, aunque en comparación a lo que ha sido antes, definitivamente ahora está en una posición más débil.

En la elección pasada Julio Guzmán demostró que su partido era muy limeño. ¿Crees que tiene capacidad para dar el gran salto?

Todo depende dónde termine Susel Paredes. Si la ponen de candidata a la presidencia creo que va a ser un error. Si la ponen de cabeza de Congreso sería un gran acierto porque justamente lo que necesitan es un Congreso fuerte.

VIZCARRISMO

Algunos analistas sostienen que Forsyth y precisamente Guzmán representan las cartas del vizcarrismo. ¿Estás de acuerdo?

Yo creo que el vizcarrismo no existe, entonces estoy en desacuerdo con que cualquier candidato represente al vizcarrismo.

Según Datum, Hernando de Soto está subiendo en las encuestas. ¿Crees que llegue a conectar con la gran masa del Perú?

Gente que puede tener un estilo de sectores medios, medios altos, pero que tiene un discurso con cierto contenido de alternativas, en este desierto de ideas puede tener alternativas, ¿no? Pasó con Barnechea en el 2016 y de Soto, dependiendo qué plantee, qué diga, podría ser.

¿A Verónika Mendoza le ves alguna posibilidad o ha surgido un electorado que busca una izquierda aún más radical?

Hoy hay un electorado, en el sur en particular, que busca una izquierda más radical y se va a radicalizar en estas elecciones. Y la izquierda, mientras no tenga una propuesta clara en lo que es desarrollo y crecimiento económico, no va a tener ninguna alternativa.

George Forsyth, Daniel Urresti y Verónika Mendoza son tres de los siete precandidatos que se afiliaron a partidos poco antes de cerrarse el plazo, el 30 de setiembre.

Con la experiencia que tienes y con la carga de la pandemia, ¿consideras que la ciudadanía optará por una opción de centro, derecha, izquierda, extremista…?

Creo que va a ser una variante del centro, como normalmente ha sido. La gente principalmente va a defender, aunque hoy esté más en cuestión, todos los logros del crecimiento económico con todos los programas que ha habido, pero que han sido de beneficio para la gente, y la gente no los va a querer perder y es una opción de centro: centro derecha, centro izquierda, pero de centro.

¿Ves la posibilidad de que pueda surgir alguien nuevo en los últimos meses o nos quedaremos con este establishment político?

Debido a la nueva reglamentación electoral más o menos ya está avisado un buen número de protagonistas, entonces el espacio para la sorpresa es menor. Los partidos deberían pensar mejor a quiénes llevan de cabeza de Congreso porque ese es un debate interesante como alternativa a futuro.

FREPAP

¿Si el Frepap lanza una candidatura qué le auguras?

Le auguro en general un espacio considerable en el Congreso y, si tuvieran un buen candidato, podrían tener una buena performance. Yo creo que ellos se han perfilado mejor en el electorado durante estos meses.

En general la ciudadanía está harta de la política, ¿por dónde crees que va el pensamiento de los jóvenes?

Como todos, fragmentado. Hay un sector de los jóvenes que puede tener una posición más de izquierda y en algunos casos más radical inclusive, pero también hay otro sector que creo que está muy cansado de las formas democráticas y estaría apuntándole a cualquier persona que de cualquier manera ponga orden y crecimiento.

Gracias Hernán, ojalá elijamos a un presidente que piense en el pueblo antes que en sus bolsillos…

Así es. Gracias a ti.

CANDIDATOS

Define fortalezas y debilidades de los siguientes

George Forsyth…

Tiene llegada. Y nadie sabe qué le sacarán de nuevo.

Daniel Urresti…

Es muy rápido y empático, pero también hay un sector de la población que no le gusta ese estilo.

Keiko Fujimori…

Liquidó un capital político muy rápidamente, pero todavía sigue apellidándose Fujimori.

Verónika Mendoza…

Representa a un sector de izquierda joven. Y el problema es que todavía no se le escucha una propuesta clara sobre gestión de economía.

Julio Guzmán…

Los problemas que tuvo con su corrida y esos escandaletes periodísticos … pero creo que tiene un buen equipo y buenas ideas.

Alfredo Barnechea…

No sabemos si estará interesado en candidatear o no, pero creo que también es un candidato con buenas ideas y propuestas.

César Acuña…

Que más bien no tiene ideas, lo que tiene es dinero y estructura partidaria especialmente en el norte, en el interior del país.

Hernando de Soto…

Tiene un estilo muy típico de la clase alta del país, pero por otro lado posee un discurso de ideas interesante.